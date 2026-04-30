Icon für iOS 27

Apple integriert Visual Intelligence in die Kamera-App von iOS 27

Scannen von Nährwertangaben möglich

MelKommentar schreiben zu Apple integriert Visual Intelligence in die Kamera-App von iOS 27

iOS 27 Banner mit buntem Farbverlauf - Quelle ChatGPT

Apple wird mit iOS 27 die Kamera-App um einen neuen „Siri“-Modus erweitern, der die Funktionen von Visual Intelligence direkt zugänglich macht, wie Bloomberg berichtet. Dieser Modus wird neben den klassischen Aufnahmemodi wie „Foto“, „Video“ oder „Porträt“ erscheinen und durch das Apple-Intelligence-Logo am Auslöser kenntlich sein. Bisher musste Visual Intelligence durch langes Drücken der Kamerasteuerung aktiviert werden, was vielen Nutzern und Nutzerinnen möglicherweise nicht bekannt war.

Der Siri-Modus bringt nicht nur eine bessere Sichtbarkeit, sondern auch erweiterte Möglichkeiten mit sich. So kann man künftig Nährwertangaben auf Lebensmittelverpackungen scannen, um Kalorien und Makronährstoffe automatisch in der Health-App zu erfassen. Zudem lässt sich die Funktion nutzen, um Kontaktdaten von Visitenkarten oder gedruckten Medien direkt in die Kontakte-App zu übernehmen.


Integration in weitere Apps

Native Kamera-App aus iOS 26 auf einem iPhone

Visual Intelligence wird auch in anderen Bereichen des Systems eingesetzt: In der Wallet-App können Nutzer und Nutzerinnen beispielsweise physische Veranstaltungstickets oder Mitgliedskarten scannen, um digitale Versionen zu erstellen. Die Technologie bleibt zudem in der Lage, Objekte wie Pflanzen oder Tiere zu identifizieren, Termine in den Kalender zu übertragen oder visuelle Informationen an externe Dienste wie ChatGPT oder die Google-Bildersuche zu senden.

Der Zugriff auf die überarbeiteten Visual Intelligence-Funktionen erfolgt künftig über die Kamerasteuerung, wobei sich dann die Siri-Oberfläche in der Kamera-App öffnet. Dies ersetzt die bisher eigenständige Visual Intelligence-Erfahrung und soll für eine nahtlosere Nutzererfahrung sorgen.

Erste Hinweise auf die neuen Funktionen entdeckte der bekannte Apple-Blog MacRumors bereits Mitte April im Apple-Code. Die offizielle Vorstellung von iOS 27 ist für die Worldwide Developers Conference (WWDC) geplant, die am Abend des 8. Juni 2026 mit der üblichen Software-Keynote beginnt.

Anzeige

Mel
Mel
Ich bin seit 2011 Teil des appgefahren-Redaktionsteams und war schon immer an Innovationen im Tech-Bereich und Gadgets interessiert. Wann immer es praktisches Outdoor-Zubehör oder interessante Foto-Apps gibt, bin ich Feuer und Flamme, denn auch in meiner Freizeit bin ich gerne mit dem Rad oder der iPhone-Kamera unterwegs. Seit einiger Zeit nutze ich aktiv das Fediverse und berichte über neue Apps, Dienste und Entwicklungen.

Mehr zum Thema iOS 27

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Copyright © 2026 appgefahren.de