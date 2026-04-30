Google Fotos führt KI-gestützte Garderobenfunktion ein

Google Fotos führt KI-gestützte Garderobenfunktion ein

Zuerst für Android, später auch für iOS verfügbar

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Banner zur neuen Google Fotos-Funktion "Wardrobe" mit verschiedenen Kleidungsstücken

Google erweitert die eigene Fotos-App um eine innovative KI-Funktion namens „Garderobe“, die Nutzern und Nutzerinnen bei der Outfit-Planung helfen soll. Die Technologie durchsucht die persönliche Bildbibliothek nach Kleidungsstücken, ordnet diese in einem digitalen Kleiderschrank und ermöglicht das Kombinieren zu individuellen Looks. Selbst ein virtuelles Anprobieren an einem Avatar ist möglich, um das Ergebnis vorab zu begutachten.

Die neue Funktion wird in der Google Fotos-App unter der Registerkarte „Sammlungen“ als eigener Bereich „Garderobe“ angezeigt. Dort könnt ihr Kleidung nach Kategorien wie Oberteilen oder Hosen filtern und so gezielt Outfits zusammenstellen. Die erstellten Kombinationen lassen sich mit anderen Personen teilen oder in einem digitalen Moodboard speichern.


Inspiriert vom Film „Clueless“?

Google Fotos-Funktion "Garderobe" auf einem Google Pixel-Gerät
Die „Garderobe“-Funktion wird zuerst für Android veröffentlicht, iOS wird später folgen.

Inspiriert scheint die Entwicklung von der Kultkomödie „Clueless“ aus dem Jahr 1995 zu sein, in der die Hauptfigur Cher Horowitz einen digitalen Kleiderschrank nutzt, um Outfits virtuell zu kombinieren. Googles Version greift dieses Konzept auf und setzt es mit moderner KI-Technologie um. Eine „Dress Me“-Funktion, die automatisch passende Kombinationen vorschlägt, ist jedoch (noch) nicht Teil der Ankündigung.

Laut Google wird die „Garderobe“ zunächst für Android-Geräte verfügbar sein, gefolgt von einer iOS-Version. Der Start ist für diesen Sommer geplant. Ob die Funktion auch für andere Plattformen oder als eigenständige App erscheint, bleibt vorerst offen. Google Fotos (App Store-Link) lässt sich kostenlos aus dem deutschen App Store für iPhones und iPads herunterladen und benötigt iOS 18.0 oder neuer auf dem Gerät.

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Entwickler: Google LLC
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Mel
Mel
Ich bin seit 2011 Teil des appgefahren-Redaktionsteams und war schon immer an Innovationen im Tech-Bereich und Gadgets interessiert. Wann immer es praktisches Outdoor-Zubehör oder interessante Foto-Apps gibt, bin ich Feuer und Flamme, denn auch in meiner Freizeit bin ich gerne mit dem Rad oder der iPhone-Kamera unterwegs. Seit einiger Zeit nutze ich aktiv das Fediverse und berichte über neue Apps, Dienste und Entwicklungen.

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