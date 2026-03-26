Google Search Live: Interaktive KI-Suche startet weltweit

Natürliche Gespräche in der Suche führen

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Google Search Live in der Google App

Nachdem Google Search Live bereits seit Ende September in den USA verfügbar ist, startet jetzt der globale Rollout. In mehr als 200 Ländern, in denen auch der KI-Modus verfügbar ist, lässt sich die Suche fortan auch per Sprache und Kamera nutzen. Search Live basiert dabei auf dem neuen Audio- und Sprachmodell Gemini 3.1 Flash Live, das für besonders natürliche Dialoge sorgt.

So funktioniert Google Search Live

  • Google-App öffnen (oder installieren) (App Store-Link)
  • Auf das Live-Symbol unten in der Suchleiste klicken
  • Anschließend könnt ihr ein Gespräch mit Rückfragen fortsetzen oder über passende Links zu Webseiten tiefer ins Thema eintauchen

Mit der Kamera eine KI-Suche starten

Um visuellen Kontext hinzuzufügen, lässt sich fortan Hilfe per Kamera-Suche einholen. Google „sieht“ durch die Kamera genau das, was auch ihr seht, und bietet Tipps sowie weiterführende Links im Web.


Wenn ihr bereits auf Google Lens setzt, könnt ihr auch hier die neue Live-Funktion verwenden, um eine Echtzeit-Unterhaltung über Dinge zu führen, die ihr in der realen Welt seht.

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Entwickler: Google LLC
Preis: Kostenlos
Lens: Bildersuche & Übersetzer
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Lens: Bildersuche & Übersetzer
Entwickler: Macro Tap Apps Limited
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Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

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