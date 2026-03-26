BookShelves: Moderner eBook-Reader und Bibliotheksverwaltung für iOS und macOS

Um meine eigenen eBooks zu verwalten und auf meinen zum Lesen genutzten Reader, einem PocketBook InkPad Color 3, zu übertragen, kommt bei mir seit Jahren die kostenlos nutzbare Open Source-Anwendung Calibre zum Einsatz. Das Design wirkt zwar mittlerweile etwas in die Jahre gekommen, aber die App für macOS erfüllt nach wie vor ihren Zweck.

Mit BookShelves macht nun ein neuer Kandidat zum Lesen und Verwalten von eBooks auf iPhones, iPads und dem Mac auf sich aufmerksam. Die Anwendung stammt vom Indie-Entwickler Christian Ermel aus Berlin und wurde von ihm auch bereits in einem Reddit-Beitrag im MacApps-Subreddit vorgestellt. Die BookShelves-App lässt sich kostenlos auf iPhones, iPads und den Mac laden und benötigt dafür iOS/iPadOS 17.0 bzw. macOS 14.0 oder neuer. Die App ist knapp 20 MB groß und steht bisher in englischer Sprache zur Verfügung. Die Einbindung von bis zu zehn eBooks ist gratis, für die Vollversion zahlt man bei Bedarf kleine 2,99 Euro per Einmalkauf – ein mehr als nur fairer Deal.

BookShelves ermöglicht es, digitale Lesekollektionen übersichtlich zu organisieren und bietet Zugriff auf tausende kostenlose Klassiker, unter anderem von Standard Books und dem Internet Archive. Besonders hervorzuheben ist die nahtlose Integration in das Apple-Ökosystem: Nutzer und Nutzerinnen können ihre Lesefortschritte auf iPhone, iPad und Mac synchronisieren und so jederzeit und überall auf ihre Bücher zugreifen. Die App verzichtet bewusst auf Werbung und setzt auf eine intuitive Bedienung.

BookShelves versteht sich mit vielen eBook-Formaten

Ein zentrales Merkmal von BookShelves ist die umfassende Unterstützung verschiedener eBook-Formate. Neben gängigen Formaten wie EPUB und PDF werden auch MOBI, PRC, AZW, AZW3, KEPUB sowie Comic-Formate wie CBZ, CBR und CB7 nativ unterstützt. Die Leseumgebung verfügt über ein sauberes, ablenkungsfreies Design, das sich durch anpassbare Schriftarten, -größen und Themen individuell gestalten lässt. Fortschrittsverfolgung, Lesezeichen und die Unterstützung mehrerer Fenster auf macOS runden das Leseerlebnis ab. Zudem ermöglicht die App das einfache Versenden von eBooks per E-Mail an Geräte wie Kindle, Kobo oder PocketBook, was den Austausch und die Verwaltung von Büchern weiter vereinfacht.

Darüber hinaus stehen Datenschutz und Benutzerfreundlichkeit bei BookShelves im Vordergrund: Die Anwendung verzichtet auf die Notwendigkeit eines Kontos und speichert alle Daten lokal auf den Geräten oder in der persönlichen iCloud. Anonyme Analysen und Absturzberichte können optional deaktiviert werden.

Auch der Import von Büchern gestaltet sich unkompliziert. Es lassen sich eBooks per Doppelklick öffnen, per Drag & Drop hinzufügen oder über die iOS-Dateien-App teilen. Ein integrierter Calibre-Wireless-Sync-Server ermöglicht zudem kabellose Übertragungen zu Geräten wie KOReader, auch der E-Mail-Versand von eBooks an Kindle-, Kobo-, PocketBook- und andere Geräte ist möglich. Die Anwendung lädt auch Buchdaten und Coverbilder automatisch aus Online-Quellen herunter, so dass die Bibliothek immer hübsch und organisiert bleibt.

Auf den ersten Blick macht BookShelves einen sehr guten Eindruck. Ich werde die App auf jeden Fall als modernere Alternative für Calibre in Betracht ziehen und schauen, ob sie meine bisher genutzte Anwendung ersetzen kann. Weitere Informationen zu BookShelves gibt es auch auf der offiziellen Website zur App.