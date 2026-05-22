Sonos: Offizielle App derzeit nicht im App Store verfügbar

Erst gestern haben wir über Sonos berichtet. Der Hersteller der smarten Multiroom-Lautsprecher wird seine Kooperation mit Philips Hue wohl weiter ausbauen. Derzeit gibt es aber ganz andere Probleme, denn aktuell ist die offizielle Sonos-App nicht im Apple App Store erhältlich. Downloads auf iPhone und iPad sind damit zum derzeitigen Zeitpunkt nicht möglich.

„Wir haben ein Problem mit der Verfügbarkeit der Sonos-App im iOS- und Mac App Store festgestellt und arbeiten an einer Lösung“, heißt es in einer Mitteilung auf der Status-Webseite von Sonos. Dort heißt es folgerichtig weiter: „Bis dieses Problem behoben ist, kann es zu Problemen beim Herunterladen oder Aktualisieren der Sonos-App aus dem App Store kommen.“

Was genau das Problem ist, verrät Sonos zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Auf der Status-Webseite ist sonst lediglich der Punkt „Sonos Account“ als derzeit fehlerhaft eingestuft. Ob das eine etwas mit dem anderen zu tun hat, ist vollkommen unklar.

Allerdings scheint es ein spezifisches Problem mit dem Apple-Kosmos zu sein. Im Google Play Store steht die offizielle Sonos-App weiterhin wie gewohnt zum Download bereit.