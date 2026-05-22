MLS-Spiel: iPhone 17 Pro ersetzt TV-Kameras

Apple hat angekündigt, dass das kommende Major-League-Soccer-Spiel zwischen LA Galaxy und Houston Dynamo FC am Samstag beziehungsweise Sonntag vollständig mit dem iPhone 17 Pro aufgezeichnet wird. Klassische Studiokameras? Fehlanzeige.

Damit setzt Apple erstmals bei der kompletten Live-Produktion eines großen professionellen Sportevents ausschließlich auf das iPhone. Zwar hatte der Konzern bereits in der Vergangenheit mit iPhone-Aufnahmen im Sportbereich experimentiert, allerdings kamen bislang immer zusätzliche Broadcast-Kameras zum Einsatz. Dieses Mal übernimmt das iPhone 17 Pro die gesamte Bildproduktion allein.

Neuer Perspektiven mit dem iPhone

Laut Apple sollen während der Übertragung unterschiedlichste Perspektiven eingefangen werden. Dazu zählen unter anderem Szenen vom Aufwärmen der Teams, Spieler-Vorstellungen, Torwinkel direkt aus dem Netz sowie atmosphärische Eindrücke aus dem Stadion. Gerade die kompakte Bauweise des iPhones ermögliche dabei neue Blickwinkel, die mit herkömmlicher TV-Technik nur schwer umzusetzen seien.

Apple verspricht dennoch die gewohnte Broadcast-Qualität, die Zuschauer von professionellen Sportübertragungen erwarten. Über das gesamte Stadion verteilt sollen zahlreiche iPhone-17-Pro-Geräte positioniert werden, um dynamische Kamerafahrten und besonders immersive Aufnahmen zu realisieren. Dadurch will Apple Fans näher ans Geschehen bringen als bei klassischen TV-Produktionen.

Das Spiel wird am Samstag, dem 23. Mai, um 19:30 Uhr pazifischer Zeit live über Apple beziehungsweise den Dienst Apple TV übertragen – hierzulande muss man also am 24. Mai um 4:30 Uhr einschalten. Interessant dabei: Für die MLS-Saison 2026 genügt inzwischen ein normales Apple-TV-Abonnement. Ein zusätzlicher MLS Season Pass ist nicht mehr erforderlich.

Steht ihr für dafür extra früh auf?