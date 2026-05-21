Sonos: Heute reduziert und bald per Philips Hue steuerbar

Ich habe vor ein paar Wochen den letzten verbleibenden Raum in meinem Haus mit einem neuen Sonos Play ausgestattet. Darüber hinaus habe ich One, Sub, Arc, Five, Move, Beam und Era 100 im Einsatz. Im Laufe der Jahre hat sich einiges angesammelt und ich bin sehr zufrieden. Mit fehlen eigentlich nur noch feste Zonen, um nicht immer manuell die gleichen Lautsprecher gruppieren zu müssen – etwa im offenen Erdgeschoss. Demnächst könnte sich in Sachen Software aber etwas anderes tun.

So soll die Kooperation mit Philips Hue ausgebaut werden. Im vergangenen Jahr hat Sonos ja bereits die Möglichkeit integriert, Lichter von Philips Hue über die Sonos Voice Control zu steuern. Leider funktioniert das weiterhin nur auf Englisch und Französisch. Demnächst wird die Steuerung auch andersherum funktionieren, wir wir mit dem Hueblog herausgefunden haben: Vermutlich ab Herbst wird man Sonos-Lautsprecher mit Schaltern von Philips Hue steuern können.

Wenn ihr beispielsweise morgens den smarten Lichtschalter von Philips Hue betätigt, könnt ihr nicht nur die Hue-Lampen einschalten, sondern gleichzeitig auch noch eure Lieblingsmusik auf dem Sonos-Speaker starten. Oder ihr richtet einen Schalter nur für Sonos ein, hier denke ich vor allem an den Hue Tap Dial Switch. Immerhin bietet dieser nicht nur vier neutral beschriftete Tasten, sondern auch ein Drehrad, über das sich wunderbar die Lautstärke einstellen ließe.

Noch ist das Feature von Philips Hue oder Sonos nicht offiziell angekündigt worden. Üblicherweise stellt Hue seine Neuheiten im Januar, Juni und September vor. Wir bleiben da auf jeden Fall am Ball.

Noch bis Freitag beim Sonos-Kauf sparen

Solltet ihr euch noch mit weiteren Sonos-Lautsprechern ausstatten wollen, dann ist aktuell ein guter Zeitpunkt. Noch bis einschließlich Freitag gibt es etliche Sonos-Produkte noch mit einem Rabatt in Höhe von bis zu 25 Prozent. Spannend ist zum Beispiel der Sonos Roam 2 oder der Sonos Move 2. Auch der neue Sonos Era 100 SL ohne Mikrofone ist erstmals reduziert, ihn bekommt ihr jetzt schon für 179 Euro.