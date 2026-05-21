Kundenzufriedenheit: Samsung zieht an Apple vorbei

Im Rennen um die zufriedensten Smartphone-Nutzer und Nutzerinnen hat Samsung nun die Nase vorn. Das geht aus einer neuen Studie des „American Customer Satisfaction Index“ hervor. Während Samsung im aktuellen Ranking 81 Punkte erreicht, landet Apple knapp dahinter bei 80 Punkten. Im Vorjahr lagen beide Hersteller noch gleichauf.

Generell zeigt sich die Smartphone-Branche wieder im Aufwind. Nachdem die Kundenzufriedenheit 2025 deutlich eingebrochen war und den niedrigsten Wert seit zehn Jahren erreicht hatte, steigt der Branchendurchschnitt nun wieder um ein Prozent auf 79 Punkte.

Erstmals auch KI-Funktionen im Ranking

Besonders spannend: Erstmals hat der ACSI auch KI-Funktionen bewertet – und die kommen überraschend gut an. Mit 85 Punkten schneiden KI-Features fast genauso stark ab wie klassische Smartphone-Funktionen. Nutzer sehen künstliche Intelligenz offenbar zunehmend als praktischen Helfer statt als bloßes Marketing-Schlagwort.

Dennoch bleiben die Basics entscheidend. Telefonieren und Textnachrichten verschicken führen mit jeweils 86 Punkten weiterhin die Liste der wichtigsten Nutzererfahrungen an. Gleichzeitig verbessert sich auch die Akkulaufzeit deutlich und steigt um fünf Prozent auf 81 Punkte. Laut ACSI honorieren Kunden vor allem neue Funktionen, die den Alltag erleichtern, ohne dabei neue Probleme zu verursachen.

Galaxy-S-Serie vor iPhone

Bei den aktuellen Premium-Smartphones liegt Samsungs neueste Galaxy-S-Reihe mit 84 Punkten ebenfalls an der Spitze. Neue iPhones folgen mit 82 Punkten, während die Flaggschiffe von Google auf 80 Punkte kommen.

Gerade im Foldable-Segment dominiert Samsung klar den Markt. Der Hersteller erzielt dort 80 Punkte und lässt Google mit 72 sowie Motorola mit 70 Punkten hinter sich. Gleichzeitig melden Besitzer faltbarer Smartphones laut Studie dreimal häufiger Probleme als Nutzer klassischer Geräte.

Das könnte sich allerdings bald ändern. Denn Gerüchten zufolge arbeitet Apple bereits an einem faltbaren iPhone, das noch in diesem Jahr erscheinen soll. Erwartet werden ein 7,8-Zoll-Innendisplay, ein 5,5-Zoll-Außendisplay sowie ein Preis von rund 2.000 US-Dollar.

Smartwatch-Markt bleibt spannend

Auch bei Smartwatches bleibt das Rennen eng. Apple hält stabil 80 Punkte, während Samsung leicht verliert. Dadurch entsteht an der Spitze ein Gleichstand. Besonders positiv bewerten Nutzer mittlerweile die Bedienung von Menüs sowie die Verbindung mit Apps und Zubehör.

Für die Untersuchung wertete der ACSI insgesamt 26.963 ausgefüllte Fragebögen aus. Die Befragung lief zwischen April 2025 und März 2026.