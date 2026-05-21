Apple überträgt komplettes MLS-Fußballspiel mit iPhone-Kameras

In der Vergangenheit hat Apple bereits Kurzfilme und die hauseigenen Keynotes mit dem jeweils aktuellen iPhone-Modell gefilmt. Nun wagt man den nächsten Schritt: Am kommenden Samstag filmt man ein Spiel der amerikanischen Fußball-Liga ausschließlich mit dem iPhone 17 Pro. Und das nicht nur als Aufzeichnung, sondern als Live-Übertragung. „Damit wird zum ersten Mal ein großes professionelles Live-Sportevent vollständig mit dem iPhone für eine Übertragung aufgezeichnet“, feiert Apple in einer Pressemitteilung.

Konkret geht es um das Spiel zwischen LA Galaxy und Houston Dynamo FC. Apple erklärt weiter:

Das iPhone 17 Pro wird während des gesamten Spiels Live-Aufnahmen einfangen, darunter das Aufwärmen der Mannschaften auf dem Spielfeld, die Vorstellungen der Spieler, Kameraperspektiven aus dem Tornetz sowie die Atmosphäre im Stadion. Mit Kameras, die über das gesamte Stadion verteilt sind, wird die Übertragung die brillante Videoqualität liefern, die Fans erwarten, ergänzt durch dynamische neue Perspektiven, die Zuschauer dank des kompakten Formats des iPhone noch näher ans Spielgeschehen bringen.

iPhone-Kamera wurde bereits in der Baseball-Liga ausprobiert

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Apple das iPhone 17 Pro bei einer Sportübertragung einsetzt. Getestet hat man die Technik bereits im September 2025 bei einem Spiel der amerikanischen Baseball-Liga MLB. Damals allerdings nicht für die komplette Übertragung, sondern nur für ausgewählte Spielszenen. „Die wegweisende Produktion ist von der National Baseball Hall of Fame ausgezeichnet worden, die ein bei der Übertragung verwendetes iPhone in ihre permanente Sammlung des Museums aufgenommen hat“, lässt uns Apple wissen.

Um die Live-Übertragung auf Apple zu verfolgen, müsst ihr euch aber definitiv einen Wecker stellen. Die Übertragung des Spiels beginnt für uns am Sonntagmorgen um 4:30 Uhr.