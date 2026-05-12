Apple Watch: Touch ID wohl vorerst gestrichen

Seit Monaten halten sich Gerüchte, wonach Apple künftig Touch ID in die Apple Watch integrieren könnte. Jetzt gießt jedoch ein bekannter Insider aus China Wasser in den Wein. Laut „Instant Digital“ arbeitet Apple derzeit offenbar nicht aktiv an einer Fingerabdruck-Authentifizierung für seine Smartwatch. Stattdessen stehen andere Baustellen deutlich weiter oben auf der Prioritätenliste.

Mehr Akku statt Touch ID

Dem Leaker zufolge konzentriert sich Apple momentan vor allem auf größere Akkus und neue Gesundheitsfunktionen. Gerade bei der Apple Watch bleibt der Platz im Gehäuse allerdings stark begrenzt. Ein zusätzlicher Touch-ID-Sensor würde nicht nur die Produktionskosten erhöhen, sondern zugleich wertvollen Raum im Inneren beanspruchen, der anderweitig genutzt werden könnte. Offenbar möchte Apple diesen Kompromiss aktuell nicht eingehen.

Hinzu kommt: Das Unternehmen scheint mit dem bestehenden Entsperr-System zufrieden zu sein. Nutzerinnen und Nutzer entsperren ihre Apple Watch bereits bequem über das gekoppelte iPhone, weshalb zusätzlicher biometrischer Komfort offenbar keine hohe Priorität genießt.

Frühere Hinweise sorgten für Spekulationen

Die Diskussion rund um Touch ID in der Apple Watch kam nicht zufällig auf. Bereits im Sommer letzten Jahres waren Codezeilen aufgetaucht, die auf eine mögliche Integration hingedeutet hatten. Damals wurde spekuliert, Apple könnte den Sensor unter dem Display verstecken oder, ähnlich wie beim iPad Air und iPad mini, direkt im Seitentaster unterbringen.

Aktuell deutet jedoch vieles darauf hin, dass größere Veränderungen noch auf sich warten lassen. Insider rechnen damit, dass die Apple-Watch-Modelle des Jahres 2026 optisch weitgehend unverändert bleiben. Ein umfassenderes Redesign soll frühestens 2028 folgen.

Dann könnten allerdings deutlich spannendere Funktionen auf dem Programm stehen. Unter anderem arbeitet Apple weiterhin an einer nicht-invasiven Blutzuckermessung. Die Technologie befindet sich derzeit aber noch in einer frühen Entwicklungsphase.