Kommt Touch ID bald auf die Apple Watch?

In weniger als einem Monat wird Apple voraussichtlich die neuen Modelle seiner Smartwatch-Reihe vorstellen: Die Apple Watch Series 11, die Apple Watch Ultra 3 und eine neue Apple Watch SE 3. Optisch dürfte sich im Vergleich zum aktuellen Line-up nicht allzu viel ändern – aber unter der Haube bahnt sich wohl etwas Größeres an.

Entwickler-Code verrät: Apple plant Touch ID für die Apple Watch

Wie Macworld berichtet, ist in einem von Apple versehentlich veröffentlichten Entwickler-Tool ein spannender Hinweis aufgetaucht: Demnach testet Apple offenbar Touch ID für die Apple Watch, und zwar für Modelle, die frühestens 2026 erscheinen könnten. Im Code ist von „AppleMesa“ die Rede, Apples interner Codename für Touch ID.

Zwar ist der Code ausschließlich für den internen Gebrauch gedacht, aber die Info ist dennoch vielsagend: Keines der aktuellen Modelle, auch nicht die für dieses Jahr erwarteten, enthält bislang Hinweise auf Touch ID. Es scheint sich also um ein Feature zu handeln, das sich noch in einem sehr frühen Prototypenstadium befindet.

Wo könnte Apple Touch ID einbauen?

Noch ist unklar, wie genau Apple die Fingerabdruckerkennung in die Watch integrieren würde. Denkbar wäre ein Sensor in der Seitentaste, da es dazu bereits Patente gibt. Alternativ könnte ein optischer Sensor ins Display eingebaut werden oder sogar auf der Unterseite der Uhr sitzen.

Spannend ist auch ein aktueller Bericht von DigiTimes, der von einem „großen Redesign“ der Apple Watch im kommenden Jahr spricht, mit überarbeiteten Sensoren, einem neuen Gehäuse und Unterstützung für Apple Intelligence. Auch wenn DigiTimes nicht immer treffsicher liegt, passen diese Infos gut zu dem, was im Apple-Code entdeckt wurde.

Ob die Apple Watch Series 12 oder Ultra 4 tatsächlich Touch ID erhalten, ist noch offen. Aber Apple scheint definitiv an einer besseren und sichereren Authentifizierung zu arbeiten, was besonders für Apple Pay auf der Watch ein großes Plus wäre. Und Hand aufs Herz: Wer tippt schon gerne jedes Mal den Code ein, wenn man die Uhr wieder anlegt?

Neuer Chip, neue Generation

Der geleakte Code liefert noch mehr Hinweise: So sind die für 2026 geplanten Apple Watch-Modelle intern als „Watch8“-Familie gekennzeichnet. Das ist bemerkenswert, denn die aktuellen Modelle, also Series 9, 10 und auch die kommende 11, gehören alle zur „Watch7“-Reihe.

Die kommende Generation soll außerdem mit einem neuen Prozessor ausgestattet werden, der aktuell den Codenamen T8320 trägt. Zum Vergleich: Die aktuellen Chips basieren alle auf der T8310-Architektur, die Apple seit der Watch Series 6 verwendet hat. Ein echter Generationssprung scheint also bevorzustehen.

Dieses Jahr gibt es nur ein kleines Upgrade

Zunächst müssen wir uns noch mit den diesjährigen Modellen begnügen: Series 11, Ultra 3 und SE 3. Viel Neues ist da hardwareseitig nicht zu erwarten. Immerhin: Erstmals soll ein eigener Wi-Fi- und Bluetooth-Chip verbaut werden. Mehr Infos dazu gibt es dann zur offiziellen Vorstellung im September.