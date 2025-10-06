Folder Quick Look: Schneller Einblick in Ordner und Archive unter macOS

Wer einen Mac verwendet, hat den Namen Martin Lexow bestimmt schon einmal gehört. Der deutsche Entwickler aus Aachen hat bereits einige Mac-Apps veröffentlicht, darunter die Präsentations-Werkzeuge Cursor Pro und Keystroke Pro, ebenso wie Pieoneer und PolyCapture. Nun meldet sich Lexow mit einem ganz neuen Tool zurück, das die Verwendung von Ordnern und Archiven auf dem Mac vereinfachen will: Folder Quick Look.

Folder Quick Look (App Store-Link) benötigt auf dem Mac nur etwa 11 MB an freiem Speicherplatz und lässt sich zudem kostenlos ab macOS 15.6 oder neuer herunterladen. Auch an eine deutsche Lokalisierung hat der Entwickler bereits zum Start der Anwendung im Mac App Store gedacht.

Zwar bietet Apple mit der Funktion „Quick Look“ auch eine Art Ordner-Schnellvorschau als Bordmittel. Allerdings hat das durchaus praktische Feature, das viele gängige Dateitypen in einer Vorschau ohne Öffnen des Hauptprogramms anzeigen kann, einen Haken: Ordner und Archive werden von Quick Look bisher noch nicht unterstützt, sondern es werden lediglich das Icon und Dateiinfos ausgegeben.

Folder Quick Look versteht sich mit vielen Archivformaten

An dieser Stelle kommt daher Folder Quick Look von Martin Lexow ins Spiel: Die Anwendung für macOS ermöglicht es, eine Listenansicht von Ordnern und gängigen Archivformaten wie RAR, ZIP, TAR, 7z und mehr anzeigen zu können. Wer möchte, kann in den Einstellungen der App sogar festlegen, ob auch versteckte Dateien und Dateiendungen in der Vorschau von Folder Quick Look dargestellt werden sollen.

Zu den weiteren Einstellungen von Folder Quick Look gehören die Möglichkeiten, die Größe der Dateisymbole anzupassen oder auch die dargestellte Ordnertiefe festzulegen und eine Pfadliste einblenden zu lassen. Für die meisten Anwender und Anwenderinnen von macOS dürfte das Tool in Verbindung mit Apples Datei-Vorschau Quick Look eine deutliche Vereinfachung bei der Arbeit mit Ordnern, Archiven und Dateien bedeuten – und das völlig kostenlos.