Folder Quick Look: Schneller Einblick in Ordner und Archive unter macOS

Entwickler Martin Lexow ist schon durch andere Mac-Apps bekannt

MelKommentar schreiben zu Folder Quick Look: Schneller Einblick in Ordner und Archive unter macOS

Ansicht von Folder Quick Look auf dem Mac

Wer einen Mac verwendet, hat den Namen Martin Lexow bestimmt schon einmal gehört. Der deutsche Entwickler aus Aachen hat bereits einige Mac-Apps veröffentlicht, darunter die Präsentations-Werkzeuge Cursor Pro und Keystroke Pro, ebenso wie Pieoneer und PolyCapture. Nun meldet sich Lexow mit einem ganz neuen Tool zurück, das die Verwendung von Ordnern und Archiven auf dem Mac vereinfachen will: Folder Quick Look.

Folder Quick Look (App Store-Link) benötigt auf dem Mac nur etwa 11 MB an freiem Speicherplatz und lässt sich zudem kostenlos ab macOS 15.6 oder neuer herunterladen. Auch an eine deutsche Lokalisierung hat der Entwickler bereits zum Start der Anwendung im Mac App Store gedacht.


Zwar bietet Apple mit der Funktion „Quick Look“ auch eine Art Ordner-Schnellvorschau als Bordmittel. Allerdings hat das durchaus praktische Feature, das viele gängige Dateitypen in einer Vorschau ohne Öffnen des Hauptprogramms anzeigen kann, einen Haken: Ordner und Archive werden von Quick Look bisher noch nicht unterstützt, sondern es werden lediglich das Icon und Dateiinfos ausgegeben.

Folder Quick Look versteht sich mit vielen Archivformaten

Folder Quick Look-Einstellungen auf einem Mac
Die Einstellungen von Folder Quick Look auf einem Mac.

An dieser Stelle kommt daher Folder Quick Look von Martin Lexow ins Spiel: Die Anwendung für macOS ermöglicht es, eine Listenansicht von Ordnern und gängigen Archivformaten wie RAR, ZIP, TAR, 7z und mehr anzeigen zu können. Wer möchte, kann in den Einstellungen der App sogar festlegen, ob auch versteckte Dateien und Dateiendungen in der Vorschau von Folder Quick Look dargestellt werden sollen.

Zu den weiteren Einstellungen von Folder Quick Look gehören die Möglichkeiten, die Größe der Dateisymbole anzupassen oder auch die dargestellte Ordnertiefe festzulegen und eine Pfadliste einblenden zu lassen. Für die meisten Anwender und Anwenderinnen von macOS dürfte das Tool in Verbindung mit Apples Datei-Vorschau Quick Look eine deutliche Vereinfachung bei der Arbeit mit Ordnern, Archiven und Dateien bedeuten – und das völlig kostenlos.

‎Folder Quick Look
‎Folder Quick Look
Download QR-Code
‎Folder Quick Look
Entwickler: App ahead GmbH
Preis: Kostenlos

Anzeige

Mel
Ich bin seit 2011 Teil des appgefahren-Redaktionsteams und war schon immer an Innovationen im Tech-Bereich und Gadgets interessiert. Wann immer es praktisches Outdoor-Zubehör oder interessante Foto-Apps gibt, bin ich Feuer und Flamme, denn auch in meiner Freizeit bin ich gerne mit dem Rad oder der iPhone-Kamera unterwegs. Seit einiger Zeit nutze ich aktiv das Fediverse und berichte über neue Apps, Dienste und Entwicklungen.

Weitere Mac-Dienstprogramme

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Copyright © 2025 appgefahren.de