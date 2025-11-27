Apple hat längst beweisen, dass das iPhone auch filmreife Videos produzieren kann. Ganz ohne Zubehör ist das nicht möglich und für den professionellen Einsatz bietet Moment jetzt den Moment SuperCage, ein Kameracage-System mit USB-C-Hub. Was der Cage noch so bietet, schlüsseln wir folgend auf.

Der robuste Aluminiumrahmen wirkt eher wie Zubehör aus einer Filmproduktion als wie ein Smartphone-Gadget. Im Fokus steht ein clever integrierter USB-C-Hub mit mehr als sechs Anschlüssen, darunter HDMI, Strom, Audio und ein SD-Kartenslot. Dadurch lässt sich das Smartphone fast wie eine professionelle Kamera erweitern – egal ob für Social-Content, Interviews, Short-Film-Produktionen oder YouTuber-Setups.

Was macht den Moment SuperCage besonders?

Der Käfig nutzt eine universelle Klemmhalterung und ist mit iPhone 15 bis 17 sowie aktuellen Galaxy- und Pixel-Modellen kompatibel. Support für MagSafe ist somit nicht an Bord. Dank der vielen Befestigungsmöglichkeiten, dem ARCA-Profil an der Unterseite und den vier Cold-Shoes lässt sich Zubehör schnell anbringen: Mikrofon, Licht, Powerbank, Monitor – alles kein Problem.

Praktisch: Kabelführungsschlitze und gepolsterte Kontaktpunkte verhindern Chaos und Kratzer. Mit insgesamt 39x 1/4-20-Gewinden, 4x 3/8-16-Gewinden, NATO-Rails oben und an den Seiten bleibt das Cage-System extrem flexibel.

Tech-Highlights im Überblick

HDMI bis 4K/60 Hz

USB-C Power Delivery mit bis zu 100 Watt

USB-C Daten bis 10 Gbit/s

SD-Kartenslot UHS-II

Zwei 3,5-mm-Klinkenanschlüsse (Audio & Mikrofon)

Preis & Verfügbarkeit

Der Moment SuperCage ist ab sofort bei Amazon verfügbar und kostet 249,99 Euro. Optional gibt es noch die flexiblen SuperFlex-USB-C-Kabel in 10 oder 23 Zentimeter Länge, die für saubere und stabile Rig-Setups optimiert sind. Wenn du dein iPhone-Kamera-Setup auf das nächste Level heben willst, schau dir den Profi-Kamerakäfig von Moment mal genauer an.