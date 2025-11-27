Readly: 6 Monate mit 50 Prozent Rabatt

Readly ist und bleibt die beste digitale Magazin- und Zeitschriften-Flatrate, die es aktuell gibt. Es stehen über 8.000 Magazine und Zeitschriften zum Abruf bereit und während es oftmals Angebote für einen und maximal drei Monate gibt, startet zum Black Friday ein längerfristiger Deal.

6 Monate Readly mit 50 Prozent Rabatt (zum Angebot)

in den ersten 6 Monaten nur 7,49 Euro pro Monat, danach regulär 14,99 Euro pro Monat

jederzeit kündbar

Das bietet Readly

Readly ist im Grunde ein digitaler Zeitschriften-Kiosk, der dir per Abo Zugriff auf tausende Magazine und Zeitungen bietet. Statt einzelne Hefte zu kaufen, liest du unbegrenzt – ähnlich wie bei Netflix, nur eben für Magazine. Laut Anbieter umfasst das Angebot über 8.000 Titel aus aller Welt, darunter große bekannte Magazine, Fachzeitschriften und regionale Zeitungen.

Besonders praktisch: Du kannst Ausgaben herunterladen und offline lesen. Zudem funktioniert Readly auf mehreren Geräten gleichzeitig und bietet eigene Profile, sodass etwa Familien oder Haushalte die Plattform gemeinsam nutzen können.

Readly ist monatlich kündbar

Das Abo ist monatlich kündbar, sodass du flexibel bleibst und nicht in langfristigen Verträgen hängst. Neben aktuellen Ausgaben findest du bei vielen Titeln auch ältere Hefte im Archiv, was besonders spannend ist, wenn du recherchierst oder Inhalte nachlesen möchtest.

Die Inhalte decken eine große Themenvielfalt ab: Technik, Kochen, Lifestyle, Fitness, Auto, Gaming, Finanzen oder auch Mindfulness – es gibt kaum eine Kategorie, die nicht vertreten ist.

Kurz gesagt: Readly lohnt sich besonders für Menschen, die regelmäßig Magazine lesen und die Vielfalt schätzen – oder für alle, die monatlich nicht mehrere Hefte einzeln kaufen wollen. Wer dagegen nur ein oder zwei Lieblingsmagazine liest, muss abwägen, ob sich das Abo finanziell lohnt.