Art of Fauna: Grandioses Puzzle-Spiel feiert ersten Geburtstag

Ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie ich Art of Fauna (App Store-Link) vor etwas mehr als einem Jahr zum ersten Mal gespielt habe. Ich konnte die App damals bereits vor dem Start auf iPhone und iPad testen. Bereits nach wenigen Minuten war mir klar: Das wird ein echter Hit. Im Laufe des Jahres hat das aus Österreich stammende Puzzle-Spiel dann mehrere Preise gewonnen, unter anderem den Apple Design Award.

Und der Entwickler Klemens Strasser wird nicht müde. Pünktlich zum ersten Geburtstag seines Spiels hat er ein weiteres Update mit zehn neuen Puzzles veröffentlicht. „The Lost Puzzles“ wurden bereits im letzten Jahr erstellt, aber aus unterschiedlichen Gründen bisher nicht veröffentlicht. Jetzt sind sie in der App gelandet und für alle Puzzle-Fans gratis, die die Vollversion von Art of Fauna gekauft haben.

Die Preise sind schnell erklärt: Wer nach dem kostenlosen Download und einigen frei verfügbaren Inhalten noch mehr möchte, kann einzelne Welten für 2,99 Euro freischalten. Das Bundle-Angebot, quasi die Vollversion der App, gibt es für 8,99 Euro. Das ist bei weit über 150 Leveln ein fairer Preis.

So geht es mit Art of Fauna weiter

Und es geht ja noch weiter. Im Sommer soll die „zweite Staffel“ von Art of Fauna erscheinen. „Genaue Details werde ich noch nicht verraten, außer dass die Dinosaurier erstmals den Weg in die App finden“, schreibt mir der Entwickler. „Nachdem historische Bilder von Dinosauriern nicht mehr dem aktuellen wissenschaftlichen Stand entsprechen, habe ich einen talentierten Künstler aus Mexiko, Gustavo Monroy, dafür angeheuert. Und ich freue mich schon, mehr von seiner Arbeit teilen zu dürfen.“

Zudem hat Klemens Strasser auch ein kleines Update für meinen persönlichen „Kids-Wunsch“, die Vorlesefunktion für die Tierkarten. Im März soll es soweit sein, auch wenn noch nicht ganz klar ist, wie die Sprachausgabe gelöst wird. Die Standard-Sprachausgabe von Apple ist nicht schön genug, Alternativen wie ChatGPT verursachen zum Teil laufende Kosten. Mit echten Aufzeichnungen würde die App-Größe noch weiter ansteigen. Hoffen wir einfach mal, dass eine gute Lösung gefunden wird.

Am 19. März erscheint Art of Fauna

Und es bleibt nicht bei Art of Fauna. Am 19. März wird Art of Flora im App Store erscheinen, der botanische Zwilling mit einem Fokus auf Pflanzen. Auch hier werden die ersten 10 Level kostenlos sein, zum Start gibt es weitere 100 Puzzle nach einem In-App-Kauf.