Everything Travel Pack von Moment: Wochenend-Rucksack mit 28 Litern ausprobiert

Vor rund einem Monat habe ich meinen Rucksack gepackt. Für unseren Ausflug zur CES nach Las Vegas wollte ich einen etwas größeren Rucksack ausprobieren, als nur meinen kleinen Daypack mit 17 Litern. Der reicht für den normalen Alltag zwar prima aus, bei einem kompletten Messetag kann es dann aber schon mal knapp werden. Zudem dürfte dieser Rucksack von Moment, die die Bezeichnung „Weekender Travel Laptop & Camera Backpack“ vermuten lässt, prima für einen Wochenendausflug geeignet sein.

Bevor wir zu den interessanten Details des Rucksacks und meinen persönlichen Erfahrungen kommen, möchte ich mit euch einen Blick auf die wichtigsten technischen Details werfen. Der Everything Travel Pack mit einem Fassungsvermögen von 28 Litern hat die Außenmaße von 51 × 31 × 18 Zentimeter und ein Gewicht von 1,09 Kilogramm, was für einen Rucksack dieser Größe angenehm wenig ist. Die Außenhülle besteht aus wasserabweisendem Material und zur Auswahl stehen mit Grau und Navy gerade zwei Farben, die auf 195,49 Euro (Amazon-Link) reduziert sind.

MOMENT Everything Backpack – Weekender Reise-Rucksack für Laptop und Kamera I 28L... Der perfekte Wochenendrucksack – Ein 28-Liter-Reiserucksack für Wochenendtrips, längere Fotoshootings und ganztägige Abenteuer. Bietet Platz für...

Geräumig und reisefertig – Vollständig zu öffnende Klappe für einfaches Packen, spezielles 16-Zoll-Laptopfach und eine versteckte...

Diese Details am Everything Travel Pack von Moment haben mir besonders gut gefallen

Der Rucksack hat schon auf dem Weg zum Flughafen mit zwei praktischen Details punkten können: Zunächst einmal kann er dank eines kleinen Gurts am Rückenteil wunderbar auf einem Reisetrolley befestigt werden. So muss man den Rucksack am Flughafen oder Bahnhof nicht tragen, sondern kann ihn bequem auf dem Koffer durch die Gegend schieben. Außerdem gibt es an der Unterseite des Rückenteils ein verstecktes und RFID-blockierendes Fach, das sich wunderbar für Reisepässe oder andere flache Wertsachen eignet. Beides sind für mich Details, die ich bei Reiserucksäcken nicht vermissen möchte.

Ebenfalls praktisch: Der Everything Travel Pack verfügt über zwei Tragegriffe. Einen gewöhnlichen oben und einen weiteren an der Seite. So bekommt man den Rucksack immer gut zu packen, egal wie herum man ihn beispielsweise aus dem Kofferraum nehmen muss. Ansonsten gibt es neben den beiden gepolsterten und mit einem Brustgurt ausgestatteten Schultergurten an der Außenseite noch ein großes Frontfach und eine Seitentasche für Flaschen oder Regenschirme.

Das große Frontfach ist noch einmal durch ein Netz mit einem weiteren Reißverschluss unterteilt und ansonsten komplett vom Innenbereich des Rucksacks abgeschottet. So könnt ihr dort auch mal eine feuchte Regenjacke verstauen, ohne dass das restliche Gepäck nass wird. Ich habe in der Tasche zudem gerade noch ein Snickers aus den USA gefunden und freue mich kurz darüber.

Das große Hauptfach lässt sich komplett öffnen

Weiter geht es mit den inneren Werten. Das große Hauptfach bietet jede Menge Platz und zudem drei abgetrennte Fächer, in denen Kleinkram untergebracht werden kann. Was mir besonders gut gefällt: An einer Seite kann der Reißverschluss bis zum Boden des Everything Travel Pack geöffnet werden. Das erleichtert die Entnahme von kleineren Gegenständen, die ganz unten liegen, enorm. Nur eine Sache hätte ich mir hier noch gewünscht: Zwei Gurte, um Kleidung festzuzurren. Aber man kann halt nicht alles haben…

Dafür gibt es ein separates großes Fach für Elektronik. Laptops bis 16 Zoll und auch große iPads finden hier einen eigenen Platz. Außerdem gibt es kleine Fächer, in denen man problemlos eine flache Powerbank oder auch den Apple Pencil unterbringen kann. Ein klassischer Stift oder ein Notizbuch sind natürlich auch erlaubt. Die Einschübe für MacBook und iPad reichen dabei nicht ganz bis zum Boden. So kann im „Fall“ der Fälle nicht so schnell etwas passieren.

Es gibt nicht viel zu meckern

Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dem Everything Travel Pack von Moment. Ich werde den Rucksack sicherlich auch bei den nächsten Trips verwenden. Optisch ist er vielleicht ein kleines bisschen langweilig gestaltet, aber das liegt natürlich immer im Auge des Betrachters. Vielleicht wollt ihr ja so ein schlichtes Design? Mir ist es jedenfalls lieber, als zu viel Drumherum.

Preislich liegen wir mit knapp 200 Euro leider nicht mehr im Schnäppchenbereich und auf einem Niveau mit beliebten Trendmarken wie etwa Got-Bag.