Ugreen präsentiert neuen 16-Zoll-Monitor mit 165 Hz und USB-C-Anbindung

Der bei uns im Blog wohlbekannte Zubehör-Hersteller Ugreen erweitert das eigene Produktportfolio um einen tragbaren 16-Zoll-Monitor, der sich besonders an mobile Nutzer und Nutzerinnen richtet. Das Gerät eignet sich für unterwegs arbeitende Personen, die mehrere Bildschirme benötigen, sowie für den Anschluss mobiler Spielkonsolen. Der Monitor kombiniert eine hohe Auflösung, schnelle Bildwiederholraten und ein schlankes Design.

Das Display bietet eine Auflösung von 2.560 x 1.600 Pixeln und nutzt ein IPS-Panel im 16:10-Format. Im Vergleich zu klassischen 16:9-Bildschirmen steht damit mehr vertikaler Arbeitsraum zur Verfügung. Mit einer Bildwiederholrate von 165 Hertz sorgt der Monitor für flüssige Darstellungen, insbesondere bei Spielen oder schnellen Bewegungen. Für Büroanwendungen ist vor allem die hohe Pixeldichte von Vorteil, die Texte und Benutzeroberflächen schärfer abbildet als bei Full-HD-Modellen.

Als zentrale Schnittstelle dient USB-C. Der Monitor verfügt über zwei USB-C-Anschlüsse mit voller Funktionalität sowie einen Mini-HDMI-Port. Über USB-C können Bildsignal, Stromversorgung und Datentransfer gleichzeitig übertragen werden, vorausgesetzt, das angeschlossene Gerät unterstützt den DisplayPort-Alt-Mode.

Bei einer HDMI-Verbindung benötigt der Bildschirm zusätzlich Strom über USB-C, wofür Netzteile mit mindestens 15 Watt ausreichen. Für die Stromversorgung angeschlossener Smartphones empfiehlt der Hersteller jedoch ein Netzteil mit mindestens 60 Watt.

Monitor wiegt nur rund 930 Gramm

Mit einer Gehäusedicke von 6,5 Millimetern und einem Gewicht von etwa 930 Gramm ist der Monitor besonders für mobile Anwendungen konzipiert. Das Aluminiumgehäuse erleichtert den Transport, während ein magnetischer Standfuß flexible Aufstellwinkel ermöglicht. Eine Schutzhülle ist im Lieferumfang enthalten.

Technisch erreicht das Display eine maximale Helligkeit von 500 Nits und unterstützt HDR400. Zudem deckt das Panel den sRGB-Farbraum vollständig ab. Damit eignet sich der Monitor für Office-Anwendungen, Streaming oder mobiles Gaming, ersetzt jedoch keinen spezialisierten Grafikmonitor für professionelle Bildbearbeitung.

Der neue tragbare Monitor von Ugreen kann ab sofort bei Amazon zum Preis von 289,99 Euro bestellt werden. Die Lieferung ist auch ohne Prime-Mitgliedschaft gratis und erfolgt innerhalb weniger Werktage. Wir haben bereits ein Testexemplar angefragt und können euch hoffentlich bald mit eigenen Eindrücken zur Neuerscheinung versorgen.