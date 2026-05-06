Jackery SolarSaga 40 Air & Explorer 300D: Tolle neue Solarenergie-Kombi ausprobiert

Erst vor rund einem Monat hat der bekannte Hersteller von Energielösungen, Jackery, das eigene Sortiment an mobilen Solarlösungen mit dem SolarSaga 40 Air, einem faltbaren 40-Watt-Solarpanel im handlichen Tablet-Format, erweitert. Das Modell ist die Weiterentwicklung des erfolgreichen SolarSaga 40 Mini und richtet sich an Outdoor-Enthusiasten sowie Nutzer und Nutzerinnen, die eine kompakte und rucksacktaugliche Energiequelle suchen. Ob beim Wandern, Zelten oder als Backup-Lösung im Alltag: Das Solarpanel soll jederzeit eine flexible Stromversorgung ermöglichen.

Das SolarSaga 40 Air markiert den Auftakt der neuen Air-Serie und kombiniert ein überarbeitetes, aufklappbares Design mit bifazialer Solartechnologie und TOPCon-Zellen. Diese Architektur ermöglicht einen Wirkungsgrad von bis zu 25 Prozent und verbessert die Leistung bei Schwachlicht im Vergleich zu herkömmlichen PERC-Modulen. Durch die bifaziale Bauweise kann das Panel Sonnenlicht von vorne und hinten aufnehmen, was die Energieausbeute selbst bei diffusem Licht oder bewölktem Himmel erhöht. Der bifaziale Leistungswert (BNPI) liegt bei etwa 47 Watt.

Solarpanel ist lediglich 900 Gramm leicht

Mit einem Gewicht von lediglich 900 Gramm und Maßen von 23,2 × 33,9 × 4,0 cm (zusammengeklappt) bzw. 96,2 × 33,9 × 2,0 cm (aufgeklappt) ist das SolarSaga 40 Air eines der leichtesten Panels in seiner Klasse. Es verfügt über USB-A-, USB-C- und DC8020-Anschlüsse, so dass bis zu drei Geräte gleichzeitig geladen werden können. Die kompakte Bauweise ermöglicht eine einfache Mitnahme im Rucksack oder die Befestigung am Gepäck während der Nutzung. Zwei mitgelieferte Karabiner erleichtern den Transport und das Aufstellen.

Das Panel ist darüber hinaus nach IP68-Standard gegen Wasser und Staub geschützt und erfüllt internationale Zertifizierungen. Jackery gewährt eine einjährige Garantie mit der Option auf eine zweijährige Verlängerung. Im Set enthalten sind neben dem Solarpanel eine Aufbewahrungstasche, ein Solarladekabel, Adapter für DC8020-zu-DC7909 und DC8020-zu-USB-C sowie zwei Karabiner.

Besonders effektiv lässt sich das SolarSaga 40 Air mit der Jackery Explorer 300D Powerstation kombinieren. Seit Anfang April dieses Jahres ist das neue Solarpanel im Bundle mit der Explorer 300D erhältlich. Die kompakte Powerstation mit einem Gewicht von nur 2,5 Kilogramm bietet eine 288 Wh (90.000 mAh)-Kapazität und verfügt über drei USB-C-Ports, einen USB-A-Anschluss und eine 12V-Buchse, um bis zu 300 Watt Strom zu liefern.

Meine ersten Eindrücke des mobilen Solarenergie-Sets

Ich hatte in der Vergangenheit bereits einige Energielösungen von Jackery genauer unter die Lupe nehmen können, darunter auch das Vorgänger-Set SolarSaga 40 Mini mit der mobilen Powerstation Explorer 100 Plus. Mit der nun vorliegenden Kombination hat man einiges mehr an Power zur Verfügung, da die Powerstation Explorer 300D mit ihren 288 Wh deutlich mehr Akkukapazität als die Explorer 100 Plus mit 99 Wh aufweist, aber auch entsprechend zusätzliches Gewicht mitbringt.

Das Set wird in einem Jackery-typischen orangefarbenen Karton geliefert, in dem sich neben dem zusammengefalteten Solarpanel SolarSaga 40 Air auch die Explorer 300D Powerstation sowie einiges an Zubehör befindet. Es gibt zwei schwarze Karabinerhaken, die an den Ösen des Solarpanels angebracht werden können, um dieses beispielsweise an einem Rucksack oder an einem Baum zu befestigen. Ebenfalls mit an Bord ist eine schwarze Zubehörtasche, in der neben der Bedienungsanleitung auch das orangefarbene Verbindungs- und Ladekabel für die Powerstation untergebracht werden kann. Mit einer Länge von rund 1,8 Metern ist das Kabel lang genug, um das Solarpanel bequem mit der Powerstation verbinden zu können. Direkt am Kabel ist auch ein USB- und USB-C-Port vorhanden, um Geräte wie ein iPhone direkt über das Solarpanel aufladen zu können.

Um die etwas vorgeladene Powerstation mit dem Solarpanel in Betrieb zu bringen, heißt es nur, das orangefarbene Kabel mit Panel und Powerstation zu verbinden und das Solarpanel dann in die Sonne zu stellen. Auf dem Display der Explorer 300D sieht man dann nicht nur den aktuellen Akkustand, sondern auch den jeweiligen In- und Output in Watt, so dass sich nachvollziehen lässt, wie viel Sonnenenergie über das Panel abgegeben wird. Eine kleine Justierungshilfe am Solarpanel selbst ermöglicht es, den Winkel bestmöglich gen Sonne auszurichten.

Tolles Gimmick im Tragegurt der Powerstation

Bei gutem Input der Powerstation über das SolarSaga 40 Air benötigt es rund 10-12 Stunden, ehe die Powerstation komplett aufgeladen ist. Auch ein Anschluss eines 100 Watt-Solarpanels ist möglich, entsprechend schneller ist die Powerstation in etwa vier Stunden geladen. Alternativ kann die Explorer 300D zuhause über die Steckdose und einen der 140W-USB-C-Anschlüsse, oder auch unterwegs im Auto über den 12V-Port geladen werden. Für letztere Möglichkeit benötigt es allerdings noch weiteres Kabel-Zubehör, das nicht im Lieferumfang enthalten ist. Die Powerstation arbeitet nahezu lautlos und kommt ohne ein Brummen oder Lüftergeräusche aus. Daher kann sie auch in empfindlichen Bereichen wie im Arbeits- oder Schlafzimmer zum Einsatz kommen.

Ein weiterer Pluspunkt der Powerstation: Laut Hersteller bietet der integrierte LFP-Akku bis zu 4.000 Ladezylen für eine Nutzung von bis zu zehn Jahren. Und ein ganz besonderes Gimmick der Powerstation hat mich besonders begeistert: Jackery hat die Explorer 300D mit einem Tragegurt ausgestattet, der sich über einen Karabiner auch abnehmen lässt. Über eine leichte Drehung der beiden Befestigungen am Karabiner werden zwei USB-C-Anschlüsse am Gurt sichtbar, so dass man jederzeit über ein – wenn auch kurzes – USB-C-Ladekabel mit ganzen 140 Watt Power verfügt. Hier hat sich Jackery wirklich Gedanken gemacht und sich ein Lob meinerseits für diese kluge und hochwertige Idee verdient.

Mit der Powerstation und ihrer Leistung von maximal 300 Watt sowie der Kapazität von 90.000 mAh sollen sich laut Jackery Smartphones mit einem 4.000 mAh-Akku rund 13 Mal aufladen lassen, eine Drohne mit 77 Wh kann man rund 2,7 Mal mit Strom befüllen, und ein Laptop mit 54 Wh kann etwa 3,8 Mal voll geladen werden. Wer eine Apple Watch (327 mAh) anschließt, soll diese rund 150 Mal aufladen können. Aber bis dahin dürfte der Camping-Trip oder der Stromausfall auch schon wieder beendet sein.

Fazit und Verfügbarkeit

Ein vollwertiger Akku- oder Notstrom-Ersatz für stromhungrige Geräte, beispielsweise Wasserkocher, Kaffeemaschinen und mehr, ist das Set aus Explorer 300D und der SolarSaga 40 Air definitiv nicht. Es eignet sich aufgrund der Kompaktheit aber auf jeden Fall für Reisen, beispielsweise einen Camping-Trip, bei dem man sich mit Kleingeräten wie Lampen, GPS-Gerät, iPhone und Apple Watch für ein paar Tage autark mit Strom versorgen möchte. Auch für einen kurzen Stromausfall, um mit iPad oder MacBook weiterarbeiten zu können, oder auch für einen Tag im Park oder bei Drohnenflügen ist die neue Energielösung hervorragend geeignet.

Aktuell kann das neue Set, bestehend aus dem Jackery SolarSaga 40 Air und der Powerstation Jackery Explorer 300D, zum bereits reduzierten Preis von 299 Euro bei Amazon bestellt werden. Der Originalpreis liegt bei 359 Euro. Ein separater Verkauf des SolarSaga 40 Air ist zu einem späteren Zeitpunkt geplant.