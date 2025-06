Priwatt: Erster eigener Balkonkraftwerk-Speicher vorgestellt

Priwatt ist bereits ein etablierter Anbieter von Solaranlagen und Balkonkraftwerken und hat nun seinen ersten eigenen Balkonkraftwerk-Speicher ins Sortiment aufgenommen. Der Avocado Orbit M verfügt über vier MPPT mit bis zu 2.400 Watt und unterstützt auch dynamische Stromtarife. Zum Marktstart ist der Avocado Orbit M bei Priwatt für 699 statt 899 Euro erhältlich.

Der Avocado Orbit M wurde von Priwatt und Fox ESS gemeinsam entwickelt und ist Wechselrichter und Speicher für Balkonkraftwerke in einem. Verbaut sind vier MPP-Tracker, die den Anschluss von vier großen Solarpanels und bis zu 2.400 W Eingangsleistung ermöglichen.

Der Wechselrichter ermöglicht es euch, die über die Panels erzeugte Solarenergie mit bis zu 800 Watt in euer Haus einzuspeisen. Darüber hinaus kann über den Wechselrichter auch der Speicher mit bis zu 800 Watt direkt aus der Steckdose geladen werden. Damit ist der Speicher auch in Kombination mit dynamischen Stromtarifen einsetzbar und kann sogar betrieben werden, ohne dass er an ein Balkonkraftwerk angeschlossen wird.

Zusätzlich zu einer EPS-Steckdose mit bis zu 1.200 Watt verfügt der Priwatt Avocado Orbit M auch über einen 2,1 kWh großen Akku, der laut Herstellerangaben auch nach 6.000 Ladezyklen noch über 80 Prozent Kapazität verfügen soll.

Wer möchte, kann den Speicher zudem mittels Zusatzbatterien auf bis zu 10,55 kWh erweitern, wobei man dann definitiv vier große Solarmodule und einen Standplatz ohne Schatten benötigt, um den Speicher überhaupt füllen zu können.

Noch bis zum 6. Juli Rabatt sichern

Der Avocado Orbit M ist ab sofort vorbestellbar. Wenn ihr das Gerät direkt bei Priwatt bestellt, könnt ihr zum Markstart 200 Euro sparen und zahlt aktuell 699 statt 899 Euro. Das Angebot gilt noch bis zum 6. Juli. Mitte August soll dann die Auslieferung beginnen – das ist natürlich noch eine ganze Weile hin. Falls es schneller gehen soll, empfehlen wir die Anker Solix Solarbank 2 Pro, die sich im vergangenen Jahr bei Fabian bewährt hat.