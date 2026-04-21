Pexar Frameo: Digitaler Bilderrahmen jetzt mit neuer Kalender-Funktion

Pexar Frameo: Digitaler Bilderrahmen jetzt mit neuer Kalender-Funktion

Einfache Synchronisation und optionale Nutzung

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Pexar Frameo Bilderrahmen steht in einer Küche und zeigt einen Vollformat-Kalender an

Über den digitalen Bilderrahmen von Pexar, den Frameo, haben wir in der Vergangenheit bereits mehrfach berichtet. Nun hat man das Angebot um eine innovative Kalenderfunktion, die Nutzer und Nutzerinnen dabei unterstützt, Termine und besondere Momente zentral zu verwalten, erweitert.

Die Integration ermöglicht es, persönliche Pläne direkt neben den eigenen Fotoalben anzuzeigen, was besonders im oft hektischen Familienalltag eine praktische Lösung darstellt. Mit der neuen Funktion soll nicht nur die Organisation erleichtert, sondern auch die Verbindung zwischen Planung und Erinnerungen gestärkt werden.


Es lässt sich zwischen verschiedenen Ansichten wählen, darunter eine Vollbilddarstellung mit vier Tagen, eine Wochen- oder Monatsübersicht sowie eine sogenannte Hybridansicht. Letztere kombiniert die Kalenderfunktion mit einer Foto-Diashow und schafft so eine harmonische Verbindung zwischen Terminen und visuellen Erinnerungen. Die Umstellung zwischen den Ansichten erfolgt bequem über ein Dropdown-Menü, so dass die Darstellung jederzeit an die eigenen Vorlieben angepasst werden kann.

Einfache Synchronisation mit bestehenden Kalendern

Pexar Frameo Bilderrahmen mit Kalenderansicht
Die Kalenderfunktion des Frameo bietet verschiedene Ansichten.

Die Einrichtung der neuen Funktion gestaltet sich unkompliziert: Über die Frameo-App auf dem Smartphone lässt sich ein bestehender Kalender, etwa von Google oder Outlook, in wenigen Schritten verbinden. Eine schrittweise Anleitung führt durch den Prozess, so dass der eigene Zeitplan innerhalb kürzester Zeit synchronisiert wird. Änderungen, die anschließend auf dem Smartphone vorgenommen werden, werden in Echtzeit auf dem Frameo aktualisiert.

Die Kalenderfunktion ist als optionales Feature konzipiert und beeinflusst nicht die gewohnte Nutzung des Bilderrahmens. Wer die Funktion aktiviert, kann durch Antippen von Datum und Uhrzeit auf dem Frameo den Kalender einblenden. Alternativ lässt sich die Anzeige in den Einstellungen deaktivieren, um den Fokus ausschließlich auf die Fotopräsentation zu legen.

Der integrierte 32 GB-Speicher der Pexar Frameo-Bilderrahmen bietet laut Herstellerangabe Platz für über 40.000 Bilder und kann über USB oder SD-Karte auf bis zu 1 TB erweitert werden. Die digitalen Bilderrahmen lassen sich in wenigen Schritten einrichten und sind damit praktisch Plug-and-Play-fähig: Besonders praktisch, wenn man die Rahmen an die Eltern oder Großeltern ohne große Technik-Kenntnisse verschenken möchte. Neben der kostenlosen Frameo-App lassen sich die digitalen Bilderrahmen auch direkt über das Touchscreen-Display bedienen.

Aktuell lässt sich das 11″-Modell von Pexar zum Preis von 159,99 Euro bei Amazon erwerben. Die Lieferung erfolgt per optionaler Amazon Prime-Versandoption sogar direkt am nächsten Werktag. Weitere Infos zur neuen Frameo-Kalenderfunktion gibt es auf der Website des Herstellers.

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Mel
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Ich bin seit 2011 Teil des appgefahren-Redaktionsteams und war schon immer an Innovationen im Tech-Bereich und Gadgets interessiert. Wann immer es praktisches Outdoor-Zubehör oder interessante Foto-Apps gibt, bin ich Feuer und Flamme, denn auch in meiner Freizeit bin ich gerne mit dem Rad oder der iPhone-Kamera unterwegs. Seit einiger Zeit nutze ich aktiv das Fediverse und berichte über neue Apps, Dienste und Entwicklungen.

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