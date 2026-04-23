Tado X Thermostate zeigen jetzt Luftfeuchtigkeit in Apple Home an

Erst gestern haben wir über die Pläne von Tado für den Sommer berichtet. Dann soll es möglich sein, mehrere Wohneinheiten in einem Account zu bündeln, was in unterschiedlichen Fällen eine sehr praktische Sache sein kann. Bereits jetzt gibt es eine weitere Änderung, die konkret die Tado X Heizkörper-Thermostate betrifft.

Diese werden aktuell mit der Firmware 298.1 ausgestattet. Das Update wird seit einigen Tagen schrittweise ausgerollt und könnte demnach schon bei euch gelandet sein. Eine offizielle Mitteilung seitens des Herstellers gibt es noch nicht, auf Social Media wurden die Neuerungen der Version aber schon identifiziert.

Anscheinend setzt Tado bei der Smart Home Anbindung der Tado X Heizkörper-Thermostate ab sofort auf Matter 1.4. Der aktualisierte Standard erlaubt es unter anderem, die Daten für die gemessene Luftfeuchtigkeit zu übermitteln. Während bisher nur die Temperatur in Apple Home angezeigt wurde, gibt es nun also auch eine zusätzliche Kachel für die Luftfeuchtigkeit. Natürlich kann dieser Wert nicht nur als Information dienen, sondern auch für Automationen verwendet werden. Bisher wurde die Luftfeuchtigkeit nur direkt in der Tado-App angezeigt.

Um die App des Herstellers dürften viele von euch aber vielleicht einen großen Bogen gemacht. Immerhin muss man dort zusätzlich bezahlen, wenn man Geofencing-Funktionen nutzen möchte. Diese können mit Apple Home oder anderen Matter-Plattformen ohne ein zusätzliches Abonnement ganz einfach selbst erstellt werden.

Was die reine Hardware angeht, ist das Tado X Thermostat weiterhin eine Empfehlung, wenn euch das nach vorn ausgerichtete Design gefällt. Pluspunkte sind unter anderem der wechselbare und per USB-C aufladbare Akku sowie die geringe Lautstärke des Motors. Aktuell bekommt ihr das Heizkörper-Thermostat für knapp 60 Euro.