Stichheiler gegen Mückenstiche: Bite Away, Beurer und Heat it im Vergleich

Ihre Stiche jucken und das Surren kann einem den Schlaf rauben: Die Mückensaison ist schon gestartet und ihr Hoch wird im August, September und Oktober erwartet. Mich haben die kleinen Biester schon ausgesaugt und seit Jahren setze ich zur Behandlung auf einen sogenannten Stichheiler. Die Mückenstiche werden dabei mit Wärme behandelt, was zwar kurz unangenehm ist, allerdings verschwindet der Juckreiz sofort. Folgend findet ihr die bekanntesten Stichheiler im Vergleich.

Bite Away bezeichnet sich als das Original

Der Bite Away ist schon ziemlich lange auf dem Markt und der Stichheiler hat sicherlich dafür gesorgt, dass solch ein Gadget sich am Markt etabliert hat. Auch ich habe den Bite Away sehr gerne genutzt, allerdings konnte ich irgendwann die Tasten nicht mehr drücken und somit auch nicht die Behandlung starten. Super nervig.

Das hat Bite Away scheinbar auch erkannt und mit dem Bite Away Two seit 2023 eine neue Generation am Start, die andere Tasten bietet. Dieses Modell habe ich noch nicht ausprobiert, da ich schon zuvor auf den Stichheiler von Beurer umgestiegen bin. Ansonsten gibt es eine lange und kurze Anwendung, wobei die kurze Behandlung auch für Kinder geeignet ist.

Insektenstichheiler von Beurer funktioniert zuverlässig

Wie ich gerade erwähnt habe, bin ich seit ein paar Jahren auf den Beurer BR 60 umgestiegen. Auch hier handelt es sich um einen Insektenstichheiler, der durch Wärme den Juckreiz lindert. Das Modell von Beurer verfügt über einen An-Aus-Schalter auf der Seite und einen großen Knopf auf der Oberseite. Hier kann man zwischen einem langen und kurzen Modus wählen, um die Behandlung von Mückenstichen zu starten. Der Beurer BR 60 funktioniert zuverlässig und hat mich noch nie im Stich gelassen.

Optional gibt es mit dem Beurer BR 10 eine kleinere Variante des Stichheilers, der jedoch nur einen Modus bietet, dafür aber kompakter ist und über einen kleinen Karabinerhaken verfügt. Das Top-Modell Beurer BR 90 bietet ein zusätzliches Licht für die Behandlung im Dunklen und unseren Test findet ihr hier.

Heat it ist immer mit dabei

Der Heat it funktioniert nach dem gleichen Prinzip und lindert den Juckreiz durch Wärme. Da hier keine Batterien benötigt werden, ist der Heat it besonders klein und kann auch am Schlüsselbund mitgeführt werden. Ihr müsst den Stichheiler direkt am Smartphone anschließen und könnt die Behandlung dann per App starten. Auch hier stehen zwei Modi zur Auswahl bereit, wobei die kurze Behandlung auch bei Kindern geeignet ist.

Heat it ist mit Lighting-Anschluss für ältere iPhones verfügbar, jedoch gibt es mit dem Heat it Pro auch eine USB-C Variante speziell für das iPhone 15. Für Android-Smartphones git es Heat it ebenfalls mit USB-C.