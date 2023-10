Beurer BR 90: Praktischer Insektenstichheiler mit zwei Modi und zuschaltbarem Licht

Mein Kollege Fabian hat in der Vergangenheit bereits sein Mittel der Wahl zur Behandlung von Insektenstichen vorgestellt: Den Heat It, ein kleines Gadget für den Anschluss des iPhones, mit dem sich Insektenstiche durch Hitze schnell und einfach behandeln lassen. Auch der Bite Away folgt dem gleichen Wirkprinzip und ist in den Familien der Redaktion ein unerlässlicher Helfer.

Nachdem ich nun schon mehrfach von der einfachen, aber sehr effektiven Wirkweise von Insektenstichheiler-Geräten gehört habe, war es an der Zeit, selbst einmal aktiv zu werden. Auch wenn in meiner Wohnung Mücken und andere stechfreudige Insekten für gewöhnlich seltene Besucher sind – Fliegengitter sei Dank – trifft es mich doch immer wieder bei Geocaching-Touren in der Natur. Kriecht man auf der Suche nach der nächsten Dose durchs Unterholz, oder wandert am Rande von Seen, Flüssen oder durch den Wald, gibt es in vielen Fällen noch ein oder mehrere Geschenke in Form von Insektenstichen, die oft unerträglich jucken oder brennen.

Ich habe daher den Beurer BR 90 ausprobiert, einen klassischen Insektenstichheiler, der wie andere Modelle auch über ein kleines beheizbares Keramikfeld verfügt, um den vom Insekt abgegebenen eiweißhaltigen Speichel mit einer Erwärmung von rund 50 Grad unschädlich zu machen. Das Besondere beim Beurer BR 90 ist ein zuschaltbares Licht, so dass man auch in der Nacht im Schlafzimmer, im Zelt im Campingurlaub oder in anderen schlecht beleuchteten Situationen schnell und einfach vom Stichheiler Gebrauch machen kann.

Zwei AAA-Batterien für bis zu 300 Anwendungen

Der Beurer BR 90 verfügt über zwei Betriebsmodi, um die Stiche mit Hitze zu heilen: Drei Sekunden und sechs Sekunden Hitze. Der erste Modus eignet sich besonders für Erstanwender und -anwenderinnen oder Personen mit empfindlicher Haut, der zweite ist der Normalmodus. Der Stichheiler wird inklusive zweier AAA-Batterien ausgeliefert, so dass man nach dem Auspacken gleich loslegen kann. Mit vollen Batterien sollen so bis zu 300 Anwendungen möglich sein. Dank der kompakten Maße von 10,1 x 3,6 x 2,0 cm (LxBxH) und einem Gewicht von nur 47 g inklusive Batterien passt das Gerät problemlos in jeden Rucksack, jede Handtasche oder ins Reisegepäck.

Hat ein Insekt zugeschlagen bzw. gestochen oder gebissen, wird der Beurer BR 90 einfach über einen seitlichen Schalter auf die Position „I“ angeschaltet, und eine blaue Gerätestatus-LED auf der Oberseite leuchtet. Schiebt man den Schalter noch etwas weiter, wird auch die kleine weiß-bläulich leuchtende LED hinzugeschaltet. Über den großen Button auf der Oberseite wird dann nach dem Aufsetzen des Keramikplättchens auf den Stich der Modus ausgewählt: Für eine dreisekündige Anwendung drückt man den Button einmal, für eine sechssekündige Behandlung zweimal kurz hintereinander. Ein Leuchtring um den Button signalisiert den Beginn der Anwendung, und ein akustisches Signal zeigt das Ende der Behandlung an. Danach wird das Heizplättchen automatisch wieder ausgeschaltet. Hat man das Licht hinzugeschaltet, wird es zusammen mit dem Gerät nach zwei Minuten automatisch ausgeschaltet, um die Batterie zu schonen.

Meist reicht schon eine einzige Behandlung

Der Hersteller gibt an, dass die gleiche Stichstelle maximal fünf Mal pro Stunde mit dem Insektenstichheiler behandelt werden soll. Bei hartnäckigen Stichen oder Bissen benötigt es eine mehrmalige Anwendung, um die Schwellung und den Juckreiz merkbar zu lindern – übertreiben sollte man es jedoch nicht. Auch die Hitzeentwicklung des Keramikplättchens kann sich gerade zu Beginn unangenehm anfühlen: Bei mir hat es sich bewährt, mit dem Drei-Sekunden-Modus zu beginnen, um sich an die Wärme zu gewöhnen. Meist reicht aber schon eine einzige Behandlung, um lästige Insektenstiche zu bekämpfen. Wichtig zu wissen: Insektenstichheiler wie der Beurer BR 90 können keine allergischen Reaktionen heilen, sondern schränken lediglich allergische Symptome ein. Wer allergisch auf Insektenstiche reagiert, sollte daher trotzdem die eigenen Notfallmedikamente mit sich führen.

Der Beurer BR 90 Insektenstichheiler ist derzeit zum Preis von 29,99 Euro bei Amazon erhältlich und wird dort aktuell als „Bestseller Nr. 1“ im Bereich Insektenabwehrmittel geführt. Wer auf das zuschaltbare Licht verzichten kann, findet auch noch den Beurer BR 60, der designtechnisch identisch ist, in weißer Farbe daher kommt und für 21,99 Euro zu haben ist. Bei Amazon bekommen die Stichheiler von Beurer im Durchschnitt 4,6 Sterne bei knapp 30.000 Bewertungen.