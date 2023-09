Netto testet App-gesteuerte Einkaufswagensperre

In zwei bayerischen Filialen testet der Lebensmittel-Discounter Netto Markendiscount ein neues Entsperrsystem für Einkaufswagen: Neben der Möglichkeit, die Wagen per Chip und Münzen zu entsperren, können Kundinnen und Kunden in den Filialen Burglengenfeld (Regensburger Straße) und Sünching (Bahnhofstraße) nun auch die Netto-App nutzen, um einen Einkaufswagen zu entriegeln und nach dem Einkauf zurückzugeben. Datenschützer haben Bedenken zu dem Vorstoß.

Das zugrundeliegende System hinter der hybriden Entsperrlösung nennt sich „Hybridloc“ und wurde von dem Einkaufswagenhersteller Wanzl entwickelt. Die Technologie ermöglicht es Kundinnen und Kunden, einen Einkaufswagen sowohl auf herkömmliche Weise, also per Münze oder Chip, als auch auf digitale Weise, also per App zu entsperren. Letzteres funktioniert über NFC-Kommunikation, die ausgelöst wird, wenn der Kunde sein Smartphone mit geöffneter Netto-App und zuvor erfolgter Filialauswahl über das entsprechende Feld auf dem Einkaufswagen hält.

Wie heise berichtet, wirbt Einkaufswagenhersteller Wanzl damit, dass die Rückgabe der Wagen mit einem Belohnungssystem kombiniert werden könne, das dafür sorgen soll, dass die Wagen auch tatsächlich zurückgegeben würden.

Datenschutz-Fragen ungeklärt

Mit Blick auf den Datenschutz wird das Verfahren jedoch kritisch bewertet. Da das Entsperren nur mithilfe der Netto-App möglich ist, könnte der Discounter darüber diverse persönliche Daten in Bezug auf das Einkaufsverhalten, wie die Verweildauer oder die Einkaufsgewohnheiten, sammeln und analysieren.

Netto habe sich laut heise noch nicht zu der Frage geäußert, ob das Unternehmen über Hybridloc persönliche Daten erfasse, speichere und verarbeite. So ist also auch ungeklärt, ob das Verfahren überhaupt konform ist mit der Datenschutzgrundverordnung, kurz DSGVO. Das Magazin t3n rät aus diesem Grund in seinem Artikel zum Thema vorerst von der Nutzung der Technologie ab.

Wie seht ihr das? Sehnt ihr euch nach einer digitalen Entsperrregelung oder bleibt ihr in dieser Angelegenheit lieber analog?

Titelbild: Wanzl GmbH & Co. KGaA