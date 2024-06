Neue Bild-App für iPhone und iPad sorgt für Unmut

Die Diskussion rund um die Inhalte der Bild dürft ihr gerne in den Kommentaren lostreten. Ich persönlich schaue mit in der Bild-App gerne die Bundesliga-Highlights an, lese Fußball-Nachrichten und auch gerne ein bisschen Trash zu Unterhaltung. Aktuell bewegt die Leserschaft aber ein ganz anderes Thema, nämlich das aktuelle Update der Bild-App.

In Version 6.0 verspricht die größte Zeitung Deutschlands ein neues Layout. Das kommt bei den Nutzerinnen und Nutzern aber alles andere als gut an, wie ein Blick auf die aktuellen Rezensionen im App Store zeigt. Dort hagelt es aktuell 1-Sterne-Bewertungen.

„Fakt ist, dass eine bislang hervorragende App aus dem Store genommen und durch eine einfach Web-App ersetzt wurde“, heißt es auch in einer Leserzuschrift direkt an uns. „Die neue ‚App‘ bietet in den Einstellungen keinerlei Individualisierungsmöglichkeiten mehr und ist im Vergleich zur Vorgängerversion optisch katastrophal.“

Immerhin: Die Bild hat jetzt einen Dark Mode

Das ist eine Meinung, der wir uns grundsätzlich anschließen können. Bisher war es in den Einstellungen möglich, die gewünschten Themengebiete in einer beliebigen Reihenfolge zu sortieren und sich so eine Startseite zu schaffen, auf der man die persönlich relevanten Meldungen schnell überblicken konnte. Genau diese Feature wurde ersatzlos gestrichen. Bis zu den regionalen Nachrichten muss man nun beispielsweise unendlich weit scrollen.

Immerhin, ein lang ersehntes Feature hat es dann doch noch in die App geschafft: Es gibt endlich einen Dark Mode. Das ist für viele Leserinne und Leser aber wohl nur ein schwacher Trost…