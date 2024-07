Game-Verband: Smartphone- und Tablet-Spiele in Deutschland besonders beliebt

Wer ein iPhone und/oder ein iPad sein Eigen nennt, wird sicherlich auch schon einmal das ein oder andere mobile Spiel aus dem App Store geladen und ausprobiert haben. Nicht wenige Menschen verbringen sogar regelmäßig Zeit mit ihren Mobilgeräten, um darauf Games zu spielen, und auch Spielesammlungen wie Apple Arcade oder Netflix Games tragen dazu bei, dass immer mehr Personen mobile Spiele für sich entdecken.

Wie nun der Game-Verband der deutschen Games-Branche auf Basis von Daten des Marktforschungsunternehmens Data.ai bekanntgegeben hat, sind Spiele-Apps für Smartphones und Tablets in Deutschland weiter auf Erfolgskurs. So ist der Umsatz mit Mobile Games innerhalb eines Jahres um weitere 4 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro angestiegen. Zum Vergleich: Seit 2018 hat sich sich dieser Teil des Spiele-Marktes nahezu verdoppelt, damals wurden noch 1,49 Milliarden Euro umgesetzt. Die gestiegenen Umsätze machen sich auch in der Anzahl der Spieler und Spielerinnen bemerkbar. Vom Games-Verband heißt es dazu:

„Bei den Spiele-Apps konnte nicht nur der Umsatz zulegen, auch die Anzahl der Spielerinnen und Spielern konnte innerhalb eines Jahres um 300.000 auf 24,6 Millionen wachsen. Im Schnitt sind Smartphone-Spielende in Deutschland 40 Jahre alt. Mit 52 Prozent spielen etwas mehr Frauen als Männer (48 Prozent) auf Smartphones und Tablets.“

In-App-Käufe generieren bei weitem die meisten Umsätze

Ein genauerer Blick auf den Markt für Spiele-Apps zeigt die Besonderheiten: Deutlich unter einem Prozent des Umsatzes, rund 5 Millionen Euro, wird mit dem Kauf einzelner Spiele umgesetzt. Deutlich größer fallen die Erlöse mit Gaming-Online-Services auf Smartphones und Tablets aus: Dieser liegt bei 43 Millionen Euro und damit bei rund einem Prozent. 98 Prozent und damit nahezu der gesamte Umsatz mit Spiele-Apps – 2,9 Milliarden Euro – wird mit In-App-Käufen erzielt. Hierzu gehören kosmetische Verschönerungen für die eigene Spielfigur ebenso wie virtuelle Währungen, Lootboxen oder Story-Erweiterungen.

Der deutsche Games-Markt konnte 2023 insgesamt abermals deutlich wachsen: Der Umsatz mit Games, Games-Hardware und Gaming-Online-Services stieg um 6 Prozent auf rund 9,97 Milliarden Euro. Das ist ein deutlicher Anstieg, nachdem die Umsätze im Jahr davor lediglich um 1 Prozent zugelegt hatten. Zu den größten Wachstumstreibern gehören Spielkonsolen und ihr Zubehör sowie In-Game- und In-App-Käufe. Bei Spiele-PCs und -Laptops gab es hingegen teils deutliche Rückgänge.

Wenn ihr Spiele zockt: Welche Plattformen, Genres und Titel bevorzugt ihr? Gehört ihr auch zu den Mobile Gamern, oder bevorzugt ihr Spielkonsolen wie die PlayStation, Xbox oder Nintendo Switch? Oder seid ihr PC- oder Mac-Gamer? Wir sind wie immer gespannt auf eure Erfahrungen zu diesem Thema.