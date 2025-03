Jackery startet Frühlingsdeals: Neue Solargeneratoren aktuell mit besonders viel Rabatt erhältlich

Anzeige. Der Frühling ist fast da und derzeit sieht das Wetter in Deutschland ziemlich sonnig aus. Wer ein Balkonkraftwerk, eine Photovoltaik-Anlage oder mobile Powerstations mit Solarpanels nutzt, wird sich über die Sonnenstrahlen freuen, um so Strom zu erzeugen und Akkus aufzuladen. Für unterwegs bieten sich mobilen Powerstations und Solargeneratoren an. Jackery hat neue Frühlingsdeals am Start und ihr könnt die neusten Powerstations aktuell besonders günstig kaufen. Alle Angebote findet ihr unten!

Jackery Explorer 1000 v2 ist mit LifePO4-Akkus ausgestattet

Mit einer Kapazität von 1.070 Wattstunden liefert die kompakte Powerstation genügend Energie, um Geräte wie Smartphones, Tablets und Laptops mühelos aufzuladen. Dank einer maximalen Leistung von 1.500 Watt können sogar leistungsstarke Geräte wie Haartrockner oder Wasserkocher problemlos betrieben werden. Die USB-C-Anschlüsse mit 100 Watt ermöglichen besonders schnelles Laden – so ist beispielsweise ein MacBook in kürzester Zeit wieder einsatzbereit.

Ich nutze weiterhin das Vorgängermodell und bin nach wie vor von Jackery überzeugt. Die Powerstations des Herstellers punkten mit hochwertiger Verarbeitung, Robustheit und einfacher Handhabung. Innerhalb einer Stunde lässt sich die Station bequem über die Steckdose aufladen und anschließend überallhin mitnehmen. Besonders umweltfreundlich ist die Möglichkeit, sie mit Solarenergie zu betreiben. Aktuell gibt es ein attraktives Bundle-Angebot, bei dem die Powerstation zusammen mit einem 100-Watt-Solarpanel zu einem vergünstigten Preis erhältlich ist.

Jackery Explorer 2000 v2: Noch mehr Power

Die Jackery Explorer 2000 v2 ist die neueste Generation des Explorer 2000 und kommt nun mit modernen LiFePO4-Akkus. Wie der Name bereits andeutet, verfügt die Powerstation über eine Kapazität von 2.042 Wattstunden und eine Dauerleistung von 2.200 Watt. Damit lassen sich auch energiehungrige Geräte wie Wasserkocher, Airfryer und mehr problemlos betreiben.

Leicht, kompakt und transportabel

Mit einem Gewicht von 17,5 Kilogramm und Maßen von 33,5 × 26,4 × 29,2 Zentimetern bleibt die Explorer 2000 v2 trotz ihrer Leistung tragbar. Ein integrierter Tragegriff erleichtert den Transport. Ein weiteres Highlight ist der GaN-Wechselrichter, der Energieverluste um rund 50 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt reduziert. Dadurch verbessert sich die Wärmeableitung, der Wirkungsgrad steigt, und die Lebensdauer verlängert sich. Die Powerstation hält bis zu 10 Jahre bei täglicher Nutzung und bietet 4.000 vollständige Lade- und Entladezyklen, wobei die Akkukapazität danach immer noch bei 70 Prozent liegt.

Schnelle Ladezeiten und nachhaltige Energieversorgung

Die Ladegeschwindigkeit ist beeindruckend: An der Steckdose ist die Explorer 2000 v2 in nur 1,7 Stunden vollständig aufgeladen. Dank Blitzladefunktion erreicht sie 80 Prozent in gerade einmal 52 Minuten. Wer eine umweltfreundliche Alternative bevorzugt, kann die Powerstation auch mit Solarmodulen betreiben und sie mit Sonnenenergie aufladen.

Vielseitige Anschlüsse und praktische Features

Die Explorer 2000 v2 bietet eine große Auswahl an Anschlüssen:

USB-C & USB-A für mobile Geräte

Herkömmliche Steckdosen für Haushaltsgeräte

12V-Anschluss für Fahrzeuge und andere Geräte

Ein integriertes Display zeigt alle wichtigen Informationen auf einen Blick, und eine eingebaute LED-Leuchte sorgt bei Dunkelheit für bessere Sichtbarkeit.

Hochwertige und effiziente Solarpanels

Die Solarpanels von Jackery punkten mit ihrer Qualität und Benutzerfreundlichkeit. Einfach aufklappen, mit den praktischen Standfüßen zur Sonne ausrichten und schon könnt ihr die Sonnenenergie nutzen. Über ein DC-Kabel verbindet ihr das Panel mit der Jackery Powerstation und ladet den Akku mühelos und umweltfreundlich auf – ein großartiges Gefühl, Energie nachhaltig zu gewinnen.

Das sind die Angebote von Jackery

Jackery Explorer 1000 v2 für 649 Euro statt 999 Euro (Jackery-Online-Shop)

Jackery Explorer 1000 v2 + 100W Solarmodul für 799 Euro statt 1.299 Euro (Jackery-Online-Shop)

Jackery Explorer 1000 v2 + 200W Solarmodul für 949 Euro statt 1.699 Euro (Jackery-Online-Shop)