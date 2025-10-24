Das Wochenend-Gewinnspiel mit einer Smart Home Kamera

Bevor wir mit dem neuen Wochenend-Gewinnspiel starten, möchte ich mich zunächst kurz bei euch entschuldigen. Den Gewinner der letzten Woche haben wir tatsächlich nicht in unserem News-Ticker bekannt gegeben. Verschickt sind die beiden TimePorter von Twelve South aber schon – und zwar an Patrick aus Friedrichshafen. Nächste Woche wird es dann ein paar Veränderungen rund um unseren News-Ticker geben, bleibt also am Ball.

Jetzt machen wir aber erst einmal mit dem neuen Gewinnspiel weiter. An diesem Wochenende könnt ihr ein Smart Home Kamera-Set von Baseus gewinnen, bestehend aus zwei Baseus N1 Outdoor-Kameras und der Baseus H1 HomeStation. Diese Lösung ermöglicht euch eine lokale Speicherung der Daten ohne zusätzliche Abo-Kosten.

Die H1 HomeStation wurde erfolgreich durch den TÜV-Rheinland getestet und bietet euch 16 GB integrierten eMMC-Speicher, der ganz einfach mit einer Festplatte auf bis zu 16 TB erweitert werden kann.

Die beiden Kameras können nicht nur im Innenbereich, sondern dank IP67 auch draußen verwendet werden. Sie bieten eine 2K-Auflösung und ein Sichtfeld von 145 Grad. Mit Hilfe der integrierten LEDs gibt es eine Farb-Nachtsichtfunktion. Beeindruckend gut ist die Akkulaufzeit: Dank 7.800 mAh Akkus halten die Kameras 210 Tage ohne Aufladung durch. So verpasst ihr keinen Moment mehr auf eurem Grundstück.

Alle weiteren Details rund um das Smart Home Kamera Bundle von Baseus findet ihr auch auf der Produktseite bei Amazon.

Angebot Baseus Security Überwachungskamera Aussen Akku 210Tage, 2K HD, 145 Grad, IP67... Makellose 2K-Klarheit mit 145° FOV: Die Baseus Security N1 WLAN kamera outdoor erfasst mit ihrem 145°-Ultraweitwinkelobjektiv mehr von Ihrer...

210 Tage Batterienutzungsdauer für ganzjährigen Einsatz: Verabschieden Sie sich von der ständigen Aufladung! Unser leistungsstarker 7.800-mAh-Akku...

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Wenn ihr das Kamera-Bundle von Baseus gewinnen wollt, dann müsst ihr bis Sonntag um 23:59 Uhr eine E-Mail an gewinnspiel@appgefahren.de senden und im Betreff die folgende Frage beantworten:

Wie viele Aktivitätsbereiche können pro Baseus N1 Kamera eingestellt werden?

Unter allen richtigen Einsendungen werden wir in der kommenden Woche eine Gewinnerin oder einen Gewinner auslosen und in unserem News-Ticker bekanntgeben. Wir wünschen euch viel Erfolg!