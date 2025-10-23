3-in-1 Ladestation mit Qi2 auf 22,99 Euro reduziert

ESR Ladestation auf einem Tisch.

Die ESR 3-in-1-Ladestation (Amazon-Link) hat auf meinem Schreibtisch einen festen Platz eingenommen, allerdings nicht zum Laden meines iPhones, sondern einfach nur als Ständer. Das ist definitiv ein Luxusproblem meinerseits, aber insgesamt finde ich die Station wirklich gelungen. Und der aktuelle Preis ist sehr attraktiv, denn die Station kostet derzeit nur 22,99 Euro statt 45,99 Euro – es gibt also 50 Prozent Rabatt!

Vorweg die wichtigste Info: Die Station ist mit Qi2 ausgestattet und lädt das iPhone demnach mit maximal 15 Watt auf. Das ist nicht ganz so schnell wie bei den modernsten Stationen, die mit Qi2.2 bis zu 25 Watt liefern, allerdings kosten die neuesten Ladestationen auch gerne mal um die 100 Euro. Wenn du dein iPhone ohnehin über Nacht lädst oder nicht immer auf eine Schnellladung angewiesen bist, ist die ESR 3-in-1-Station eine sehr gute Wahl.


ESR Ladestation lädt iPhone, Apple Watch und AirPods auf

ESR Qi2 3-in-1 Ladestation für iPhone, Apple Watch und AirPods
ESR Ladestation für drei Apple-Geräte.

Der Ladeständer von ESR ist etwas höher gebaut, sodass das iPhone auch höher platziert ist. Über MagSafe wird es magnetisch gehalten und lässt sich sowohl im Hoch- als auch im Querformat nutzen, wobei auch der Standby-Modus unterstützt wird. Die AirPods legst du unten auf der Station ab, die Apple Watch findet hinter dem iPhone einen Ladeplatz. Der Clou: Da der Ladepuck für die Apple Watch via USB-C hinten aufgesteckt wird, kannst du diesen auch getrennt davon an einer Powerbank oder direkt am MacBook betreiben.

Apple Watch Adapter für die neue ESR Ladestation
Der Apple Watch Ladepuck lässt sich abnehmen.

Während ein Ladekabel dem Lieferumfang beiliegt, musst du ein Netzteil mit mindestens 30 Watt selbst beisteuern. Aktuell wird die ESR-Station in den Farben Weiß und Schwarz angeboten. Da in Kürze die Neuauflage mit Qi2.2 startet, möchte man wohl die Lager leeren und bietet deshalb einen besonders attraktiven Preis an. Wie lange das Angebot gültig ist, weiß ich nicht. Bei Interesse solltest du daher zeitnah zugreifen.

Freddy
