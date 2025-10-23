General Motors: CarPlay wird aus allen zukünftigen Fahrzeugen entfernt

Das große Automobil-Unternehmen General Motors (GM) hat bereits im Jahr 2023 damit begonnen, die Unterstützung für Apples Infotainment-System CarPlay langsam auszuschleichen. Dies ging auch mit einigen Beschwerden von iPhone-Nutzern und -Nutzerinnen einher, doch das Unternehmen zeigte sich nicht bereit, in dieser Angelegenheit nachzugeben.

Nun wurde bekannt, dass General Motors sogar noch einen Schritt weiter geht und und plant, CarPlay aus allen zukünftigen Elektro- und Verbrenner-Autos zu entfernen. In einem Interview mit dem Tech-Blog The Verge erklärte General Motors-CEO Mary Barra, dass man beschlossen habe, der eigenen Plattform für Elektrofahrzeuge Vorrang einzuräumen. Die Änderung werde sich auf das gesamte Portfolio von GM ausweiten. In dem Interview heißt es,

„Vieles hängt davon ab, wann Sie ein Update für dieses Fahrzeug durchführen. Wenn man bedenkt, dass wir über 40 Modelle in unserem Portfolio haben, kann man nicht einfach so vorgehen und alle auf einmal aktualisieren. Ich denke, Sie werden sehen, dass wir dies bei jedem neuen Fahrzeug und jeder größeren Fahrzeug-Neuvorstellung konsequent umsetzen werden. Wir haben uns entschieden, unseren Elektrofahrzeugen in diesem Zeitraum Vorrang einzuräumen, und wir werden dies auch in Zukunft für das gesamte Portfolio tun.“

The Verge hakte weiter nach und fragte Barra auch, ob Nutzer und Nutzerinnen nun davon ausgehen könnten, dass neue Verbrenner-Fahrzeuge von GM weder eine Smartphone-Projektion für CarPlay oder Android Auto aufweisen werden. „Ich denke, das ist die richtige Erwartung. Ja.“, so die Aussage der General Motors-Chefin. Der CPO von GM, Sterling Anderson, sprach im „Decoder“-Podcast von The Verge hinsichtlich der Entscheidung zugunsten des eigenen Infotainment-Systems sogar von einem „sehr Jobs-mäßigen Ansatz“ und verglich diese mit der Abschaffung des Diskettenlaufwerks.

„Aber ehrlich gesagt ist es ein sehr Jobs-mäßiger Ansatz. Die Abschaffung des Diskettenlaufwerks hat niemandem gefallen, alle in den Foren und auf Facebook haben sich darüber beschwert, aber dazu meinte er: ‚Leute, Flash-Speicher ist wirklich die Zukunft. Steigt ein, ihr werdet es sehen.’ Und das ist in etwa, was wir hier auch sagen wollen […].“

Die Umstellung auf GMs eigenes Infotainment-System soll laut Anderson „eine viel immersivere Umgebung“ bieten und „so viel mehr Dinge“ als Apples CarPlay können. Das System war vorher unter dem Namen „Ultifi“ bekannt und soll in den Fahrzeugen von General Motors für eine einheitliche interne Lösung mit einer besseren Integration von Diensten sorgen. Ab dem Jahr 2028 will GM mit dem Cadillac Escalade IQ ein zentralisiertes Fahrzeug-Computersystem einführen, das dann auch in weiteren Marken des Unternehmens wie Chevrolet, GMC und Buick in Verbrenner- und Elektroautos zum Einsatz kommen soll.