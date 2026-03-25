iOS 26.4 bringt 2 neue Funktionen für CarPlay

Apple hat mit iOS 26.4 nicht nur neue Funktionen für das iPhone eingeführt, sondern gleichzeitig CarPlay gezielt erweitert. Mit dabei ist ein „Ambient Music“-Widget sowie die Integration von Chatbot-Apps. Sobald iOS 26.4 auf dem iPhone installiert ist, erscheinen die neuen CarPlay-Features automatisch – vorausgesetzt, das iPhone ist verbunden.

Ambient Music: Entspannung direkt im Auto

Eine der sichtbarsten Neuerungen ist das neue „Ambient Music“-Widget, das Apple jetzt auch in CarPlay integriert. Dadurch lassen sich entspannende Klangwelten direkt über das Dashboard starten, während die Bedienung bewusst simpel gehalten ist.

Die Funktion basiert auf einer bereits bekannten Option aus früheren iOS-Versionen, wird nun jedoch konsequent ins Auto erweitert. Nutzer und Nutzerinnen erhalten Zugriff auf kuratierte Playlists, die sich auf verschiedene Situationen konzentrieren.

Dazu gehören unter anderem:

Schlaf

Entspannung

Produktivität

Wohlbefinden

Besonders interessant ist, dass kein Abo für Apple Music erforderlich ist. Dadurch hebt sich die Funktion klar von klassischen Streaming-Angeboten ab, während sie gleichzeitig sofort einsatzbereit bleibt.

So aktiviert ihr das neue Widget

Damit das „Ambient Music“-Widget in CarPlay erscheint, müsst ihr es einmal manuell hinzufügen. Der Weg dorthin ist etwas versteckt: Öffne dazu die Einstellungen auf dem iPhone, navigiere zu „Allgemein“, wähle anschließend CarPlay und dein Fahrzeug aus. Danach kannst du unter „Widgets“ das neue Modul hinzufügen.

Sobald das erledigt ist, erscheint das Widget im CarPlay-Dashboard.

Chatbots halten Einzug ins Auto

Neben Musik bringt iOS 26.4 eine deutlich spannendere Neuerung, denn CarPlay unterstützt jetzt erstmals sprachbasierte Chatbot-Apps. Dadurch öffnet sich die Plattform für moderne KI-Dienste.

Apps wie ChatGPT, Gemini oder Claude können ihre iPhone-Funktionen künftig auf CarPlay erweitern, sofern die Anbieter diese Funktion unterstützen.

Das bedeutet konkret: Nutzer und Nutzerinnen könnten künftig Fragen stellen, Inhalte zusammenfassen lassen oder Informationen abrufen, ohne den Blick von der Straße zu nehmen.

Noch nicht fertig: Videos mit CarPlay abspielen

In der Beta-Version von iOS 26.4 hat sich vorab gezeigt, dass Apple die Integration von Videos über CarPlay testet. Offenbar ist diese Funktion aber noch nicht fertig, da sie nicht in der offiziellen Release-Version verfügbar ist. Ein Start könnte mit iOS 26.5 folgen, das in den nächsten Monaten erwartet wird.