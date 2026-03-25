iOS 27: Apple baut Siri komplett neu – eigene App, KI-Chat & mehr

Apple arbeitet offenbar an einer grundlegenden Neuausrichtung von Siri, denn mit iOS 27 könnte der Sprachassistent erstmals als eigenständige App auftreten. Laut einem Bericht von Mark Gurman soll Apple damit direkt mit modernen KI-Chatbots konkurrieren.

Damit verabschiedet sich Apple teilweise vom klassischen Assistenten, während gleichzeitig ein deutlich interaktiveres Nutzungserlebnis entsteht.

Siri wird zum echten KI-Chatbot

Die neue Siri-Version soll nicht nur Sprache verstehen, sondern auch umfangreiche Textdialoge ermöglichen. Dadurch nähert sich Apple Konzepten an, wie sie bereits von ChatGPT oder Claude bekannt sind. Nutzer und Nutzerinnen können künftig längere Gespräche führen, während frühere Chats übersichtlich gespeichert bleiben. Zudem lassen sich Unterhaltungen durchsuchen, markieren oder erneut aufrufen, wodurch Siri deutlich praktischer im Alltag wird.

Neue Oberfläche erinnert an iMessage

Apple setzt auf ein vertrautes Design, denn die Konversationen sollen optisch an iMessage erinnern. Dadurch wirken Chatverläufe intuitiv, während typische Sprechblasen die Kommunikation strukturieren. Neue Chats starten mit Vorschlägen, sodass Nutzer und Nutzerinnen schneller passende Fragen formulieren können.

Mehr Funktionen dank KI und Kontext

Siri entwickelt sich funktional deutlich weiter, denn der Assistent soll Webseiten durchsuchen, Inhalte zusammenfassen und sogar Dokumente analysieren können. Gleichzeitig bleibt die tiefe Integration ins System bestehen. Besonders spannend ist der Zugriff auf persönliche Daten, weil Siri dadurch kontextbezogene Antworten liefern kann. Allerdings erweitert Apple damit auch die Bedeutung von Datenschutz und Kontrolle.

Integration ersetzt Spotlight

Apple plant offenbar, die klassische Suche durch Siri zu ersetzen, während bestehende Vorschlagsfunktionen weiter ausgebaut werden. Dadurch wird Siri stärker zur zentralen Schnittstelle für Informationen. Gleichzeitig erkennt der Assistent Inhalte auf dem Bildschirm, sodass er direkt auf sichtbare Informationen reagieren kann.

Dynamic Island wird zur Siri-Schaltzentrale

Ein weiterer großer Schritt betrifft das Design, denn Apple testet eine Integration in die Dynamic Island. Während einer Anfrage erscheint dort ein animiertes Siri-Symbol, das den aktuellen Status anzeigt. Sobald Ergebnisse vorliegen, erweitert sich die Anzeige zu einem transparenten Fenster. Zusätzlich lässt sich per Wischgeste eine vollständige Chat-Oberfläche öffnen.

„Frag Siri“ und neue Schreibfunktionen

Apple experimentiert zudem mit einer „Frag Siri“-Taste in Apps, sodass Inhalte direkt an den Assistenten übergeben werden können. Dadurch entsteht ein nahtloser Workflow zwischen Apps und KI. Parallel dazu könnte die Tastatur eine „Schreibe mit Siri“-Funktion erhalten, während Schreibvorschläge und KI-Tools direkt integriert werden.

Start wohl zur WWDC 2026

Die neue Siri-Generation soll erstmals auf der WWDC 2026 präsentiert werden, die am 8. Juni startet. Gleichzeitig plant Apple, die wichtigsten Funktionen bis Ende 2026 auszurollen. Damit würde Siri deutlich später als ursprünglich geplant erscheinen, allerdings auch mit deutlich mehr Fähigkeiten.

Apple greift im KI-Rennen endlich an

Mit iOS 27 stellt Apple Siri offenbar komplett neu auf, während eine eigene App, moderne KI-Funktionen und tiefere Systemintegration den Assistenten konkurrenzfähig machen sollen. Ob Apple damit zu den führenden KI-Anbietern aufschließt, wird sich jedoch erst nach dem finalen Release zeigen.