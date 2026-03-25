Großes MacBook Air mit M4 erstmals unter 1.000 Euro erhältlich

Apple lockt beim MacBook Neo mit einem attraktiven Einstiegspreis von nur 799 Euro, allerdings muss man zu diesem Preis ein paar Kompromisse eingehen. Das besser ausgestattete MacBook Air kostet mehr, jedoch sind die Marktpreise für das Vorgängermodell mit M4-Chip jetzt richtig attraktiv.

15-Zoll MacBook Air so günstig wie noch nie

Das 15-Zoll MacBook Air mit M4, 256 GB SSD und 16 GB RAM kostet in der Farbe Himmelblau erstmals nur 999 Euro! Apple hat damals 1.499 Euro aufgerufen, wobei sich der Preis zuletzt bei rund 1.149 Euro eingependelt hat.

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MIT DER POWER DES M4 – Mit dem Apple M4 wird alles, was du machst, noch schneller und flüssiger – arbeite in mehreren Apps, bearbeite Videos oder...

13-Zoll MacBook Air lockt mit Angebot

Für das 13-Zoll MacBook Air mit M4, 256 GB SSD und 16 GB RAM werden aktuell 855 Euro fällig. Das ist der beste Preis im Internet. Im Vergleich zum MacBook Neo muss man hier nur 56 Euro mehr bezahlen, bekommt dafür aber einen besseren Prozessor, eine beleuchtete Tastatur, mehr Arbeitsspeicher und das bessere Display.

Angebot Apple MacBook Air (13", Apple M4 Chip mit 10‑Core CPU und 8‑Core GPU, 16GB... LEICHTGESCHWINDIGKEIT – Das MacBook Air mit dem M4 Chip macht Arbeit und Gaming superschnell. Mit Apple Intelligence*, bis zu 18 Stunden...

MIT DER POWER DES M4 – Mit dem Apple M4 wird alles, was du machst, noch schneller und flüssiger – arbeite in mehreren Apps, bearbeite Videos oder...

Das kann das MacBook Air

Apple hat ja erst kürzlich das MacBook Air mit dem neuen M5-Chip ausgestattet, doch im Alltag wird man keinen Unterschied zum M4 merken. Der große Vorteil im Vergleich zum MacBook Neo ist auf jeden Fall der Arbeitsspeicher, der im Air gleich doppelt so groß ausfällt.

Das 15-Zoll MacBook Air ist aktuell der heißeste Deal, da es das große Air bisher noch nie günstiger gab. Dahingegen ist das 13-Zoll MacBook Air mit M4 derzeit die bessere Wahl als das MacBook Neo, da es für einen marginalen Aufpreis die deutlich bessere Hardware gibt.

Egal ob Office-Arbeiten, ein bisschen Programmieren oder auch mal Videoschnitt: Das MacBook Air erledigt diese Aufgaben mit Leichtigkeit.