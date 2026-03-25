Firmware-Update für die AirPods ist da: So aktualisiert ihr die Kopfhörer richtig

Apple hat ein neues Firmware-Update für mehrere AirPods-Modelle veröffentlicht, um genau zu sein für die AirPods Pro 2, AirPods Pro 3 sowie die AirPods 4. Wie ihr die neue Firmware aufspielt, erklären wir unten noch einmal ausführlich.

Diese AirPods bekommen das Update

Das Update betrifft gleich mehrere aktuelle Modelle, während die Versionsnummern entsprechend angehoben wurden:

AirPods Pro 3 : jetzt Version 8B39 (zuvor 8B34)

: jetzt Version 8B39 (zuvor 8B34) AirPods Pro 2 : jetzt Version 8B39 (zuvor 8B28)

: jetzt Version 8B39 (zuvor 8B28) AirPods 4: jetzt Version 8B39 (zuvor 8B21)

Das steckt im Update

Apple hält sich wie üblich bedeckt, denn konkrete Details nennt der Hersteller nicht. Dennoch liefern solche Updates in der Regel Fehlerbehebungen, Stabilitätsverbesserungen und kleinere Optimierungen. Daher lohnt sich die Installation, auch wenn keine neuen Features sichtbar sind.

So installiert ihr das AirPods-Update

Das Update läuft automatisch im Hintergrund, allerdings müssen einige Bedingungen erfüllt sein, damit die Installation startet.

Stelle sicher, dass deine AirPods per Bluetooth mit iPhone, iPad oder Mac verbunden sind. Verbinde dein Gerät zusätzlich mit WLAN, damit das Update geladen werden kann. Lege die AirPods ins Ladecase und schließe den Deckel. Schließe das Case an eine Stromquelle an. Warte mindestens 30 Minuten, während das Update im Hintergrund installiert wird.

Danach sollten deine AirPods automatisch auf dem neuesten Stand sein.

Wenn das Update nicht erscheint

Falls die Firmware nicht aktualisiert wird, kannst du den Vorgang wiederholen, während ein Reset der AirPods ebenfalls helfen kann. Dadurch wird die Verbindung neu aufgebaut, sodass das Update oft nachträglich installiert wird.

Das neue Firmware-Update bringt zwar keine sichtbaren Neuerungen, dennoch verbessert es Stabilität und Leistung. Daher solltet ihr eure AirPods regelmäßig aktualisieren, damit sie weiterhin zuverlässig funktionieren.

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