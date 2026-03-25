Großes Update-Paket: Apple schützt auch ältere iPhones und Macs

Apple hat nicht nur iOS 26.4 veröffentlicht, sondern gleichzeitig Updates für ältere Betriebssysteme bereitgestellt. Dadurch profitieren auch Nutzer und Nutzerinnen älterer Geräte, die die neusten Updates nicht mehr installieren können. Wenn ihr also ein Apple-Gerät nutzt, solltet ihr jetzt unbedingt nach Updates suchen.

Diese Versionen sind neu verfügbar

Neben den aktuellen Releases hat Apple mehrere ältere Systeme aktualisiert, sodass die Unterstützung weiterläuft. Konkret stehen folgende Versionen bereit:

iOS 18.7.7

iPadOS 18.7.7

macOS 15.7.5

macOS 14.8.5

watchOS 8.8.2

watchOS 5.3.10

Damit deckt Apple weiterhin Geräte ab, die nicht mehr die neuesten Versionen erhalten.

Sicherheitsfix: Wichtiges Zertifikat verlängert

Die Updates bringen vor allem Sicherheitsverbesserungen, während ein entscheidender Fix im Hintergrund arbeitet. Apple verlängert nämlich ein wichtiges Systemzertifikat, sodass zentrale Funktionen weiterhin laufen.

Ohne dieses Update könnten Dienste wie iMessage und FaceTime ab Januar 2027 Probleme bekommen. Daher ist die Installation besonders wichtig, wenn ihr euer Gerät noch länger nutzen wollt.

Einschränkungen bei älteren Apple Watches

Allerdings zeigt sich auch, wie alt einige Modelle inzwischen sind, denn Apple Watch Series 3 bleibt bei watchOS 8 stehen. Dadurch erhält sie zwar Updates, jedoch keine neuen Features mehr.

Noch älter sind Modelle wie die Apple Watch Series 1 und Series 2, die maximal watchOS 5 nutzen können.

Zudem benötigen neuere watchOS-Versionen ein iPhone 6s oder neuer.

Updates dringend empfohlen

Apple zeigt sich überraschend großzügig, weil auch ältere Geräte weiter gepflegt werden. Gleichzeitig ist das Update essenziell, da es zentrale Dienste langfristig absichert. Wer sein Gerät weiterhin problemlos nutzen möchte, sollte daher jetzt aktualisieren.

Der Prozess ist auch hier gleich: Über die Softwareaktualisierung am jeweiligen Gerät könnt ihr die neuste Version laden und anschließend installieren.