Ugreen präsentiert drei neue Dockingstationen mit Thunderbolt 5

Vor allem für professionelle Anwendungsgebiete geeignet

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Drei neue Thunderbolt 5-Dockingstations von Ugreen

Der auch hier im Blog allseits bekannte Zubehör-Hersteller Ugreen erweitert sein Sortiment an Peripheriegeräten um drei neue Dockingstations mit Thunderbolt 5-Technologie. Die Modelle Ugreen Maxidok 17-in-1 Thunderbolt 5, Ugreen Maxidok 10-in-1 Thunderbolt 5 sowie die spezielle Ugreen Maxidok 10-in-1 Thunderbolt 5 Mac mini M4 Dock richten sich vor allem für professionelle Anwendungen, bei denen eine hohe Bandbreite, geringe Latenz und erweiterte Anschlussmöglichkeiten benötigt werden.

Flaggschiff mit maximaler Konnektivität

Ugreen 17-in-1 Dockingstation auf einem Schreibtisch

Das Spitzenmodell, die Ugreen Maxidok 17-in-1 Thunderbolt 5, bietet 17 Anschlüsse und unterstützt eine Bandbreite von bis zu 120 Gbit/s. Besonders für kreative Anwendungen wie Video- und Fotobearbeitung eignet sich die integrierte M.2-SSD-Erweiterung. Mit einer Gesamtleistung von 240 Watt ermöglicht die Dockingstation das gleichzeitige Laden von Laptops und Smartphones sowie den Betrieb externer Monitore. Unter macOS sind 8K@60Hz oder zwei 6K@60Hz-Ausgänge möglich, während Windows-User bis zu drei unabhängige Displays anschließen können. Freddy hat sich das Modell bereits ansehen können, seinen Bericht dazu findet ihr hier.


UGREEN Maxidok Thunderbolt 5 Docking Station, Revodok 17-in-1 TBT5 Dock, 120Gbps...
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  • 17-in-1 Thunderbolt 5 Dock – Maximale Erweiterung, ein Kabel: Vereint 17 leistungsstarke Anschlüsse in einer Dockingstation für einen...
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Kompakte Lösung für effiziente Arbeitsplätze

Ugreen 10-in-1 Dockingstation auf einem Schreibtisch

Die Ugreen Maxidok 10-in-1 Thunderbolt 5 setzt auf eine platzsparende Bauweise, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen. Mit zwei Thunderbolt-5-Ports, 140 Watt Gesamtleistung (davon bis zu 100 Watt für Laptops), Gigabit-Ethernet und Multi-Display-Unterstützung reduziert sie das Kabelwirrwarr auf dem Schreibtisch. Das Modell eignet sich vor allem für Personen, die eine leistungsfähige, aber kompakte Lösung suchen.

UGREEN Maxidok Thunderbolt 5 Docking Station, Revodok 10-in-1 TBT5 Dock, 120Gbps...
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  • 10-in-1 Thunderbolt 5 Dock – Mehr Anschlüsse, weniger Kabel: Vereint 10 leistungsstarke Schnittstellen in einer kompakten Dockingstation und sorgt...
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Optimiert für den Mac mini M4

Ugreen 10-in-1 Dockingstation mit Mac mini auf einem Schreibtisch

Speziell für den Mac mini M4 entwickelt, kann die Ugreen Maxidok 10-in-1 Thunderbolt 5 Mac mini Dock nahtlos unter dem Gerät platziert werden, und sorgt für eine optimale Luftzirkulation. Unter macOS unterstützt sie nativ zwei externe Displays mit 8K@60Hz oder 6K@60Hz, ohne dass zusätzliche Treiber erforderlich sind. Weitere Features umfassen eine M.2-SSD-Erweiterung, schnelle USB-A-Ports, einen SD/microSD-4.0-Kartenleser und ein hybrides Kühlsystem mit Aluminiumkühlkörper und intelligenter Lüftersteuerung.

Alle drei Modelle sind Thunderbolt 5-zertifiziert und bieten damit eine optimale Kompatibilität mit aktuellen MacBooks, darunter auch das neu vorgestellte MacBook Pro mit M5 Max. Die 17-in-1- und 10-in-1-Varianten unterstützen unter macOS einen oder zwei 8K-Bildschirme mit 60 Hz bzw. drei 4K-Displays mit 144 Hz. „Durch die Kombination von hoher Bandbreite, starker Multi-Display-Leistung, stabiler Stromversorgung sowie professionellem Wärmemanagement positioniert Ugreen seine neue Thunderbolt-5-Dockingstation-Reihe als perfekte Lösung für professionelle Anwendungen, besonders in den Bereichen Fotografie, Videobearbeitung, 3D-Rendering und Spieleentwicklung“, heißt es vom Hersteller zu den Neuerscheinungen.

Verfügbarkeit und Preise

Die 17-in-1– und 10-in-1-Thunderbolt-5-Dockingstations sind ab sofort auf der offiziellen Ugreen-Website sowie bei Amazon zu unverbindlichen Preisempfehlungen von 459,99 Euro bzw. 299,99 Euro erhältlich. Bei Amazon lässt sich mittels eines 15- bzw. 20-Prozent-Coupons noch bis zum 29. März 2026 einiges sparen. Die Version für den Mac mini M4 wird voraussichtlich im Laufe des Frühlings auf den Markt kommen.

UGREEN Maxidok Thunderbolt 5 Docking Station, Revodok 17-in-1 TBT5 Dock, 120Gbps...
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Mel
Ich bin seit 2011 Teil des appgefahren-Redaktionsteams und war schon immer an Innovationen im Tech-Bereich und Gadgets interessiert. Wann immer es praktisches Outdoor-Zubehör oder interessante Foto-Apps gibt, bin ich Feuer und Flamme, denn auch in meiner Freizeit bin ich gerne mit dem Rad oder der iPhone-Kamera unterwegs. Seit einiger Zeit nutze ich aktiv das Fediverse und berichte über neue Apps, Dienste und Entwicklungen.

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Kommentare 1 Antwort

  1. „die Ugreen Maxidok 10-in-1 Thunderbolt 5 Mac mini Dock“

    „die“ Dock? 😉

    Interessant wäre, ob man den von Apple super platzierten Ein-/Aus-/Sonstetwas-Taster noch erreichen kann. Das ist nicht beschrieben und auf dem Bild sieht man es auch nicht.

    Antworten

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