Ugreen präsentiert drei neue Dockingstationen mit Thunderbolt 5

Der auch hier im Blog allseits bekannte Zubehör-Hersteller Ugreen erweitert sein Sortiment an Peripheriegeräten um drei neue Dockingstations mit Thunderbolt 5-Technologie. Die Modelle Ugreen Maxidok 17-in-1 Thunderbolt 5, Ugreen Maxidok 10-in-1 Thunderbolt 5 sowie die spezielle Ugreen Maxidok 10-in-1 Thunderbolt 5 Mac mini M4 Dock richten sich vor allem für professionelle Anwendungen, bei denen eine hohe Bandbreite, geringe Latenz und erweiterte Anschlussmöglichkeiten benötigt werden.

Flaggschiff mit maximaler Konnektivität

Das Spitzenmodell, die Ugreen Maxidok 17-in-1 Thunderbolt 5, bietet 17 Anschlüsse und unterstützt eine Bandbreite von bis zu 120 Gbit/s. Besonders für kreative Anwendungen wie Video- und Fotobearbeitung eignet sich die integrierte M.2-SSD-Erweiterung. Mit einer Gesamtleistung von 240 Watt ermöglicht die Dockingstation das gleichzeitige Laden von Laptops und Smartphones sowie den Betrieb externer Monitore. Unter macOS sind 8K@60Hz oder zwei 6K@60Hz-Ausgänge möglich, während Windows-User bis zu drei unabhängige Displays anschließen können. Freddy hat sich das Modell bereits ansehen können, seinen Bericht dazu findet ihr hier.

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Kompakte Lösung für effiziente Arbeitsplätze

Die Ugreen Maxidok 10-in-1 Thunderbolt 5 setzt auf eine platzsparende Bauweise, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen. Mit zwei Thunderbolt-5-Ports, 140 Watt Gesamtleistung (davon bis zu 100 Watt für Laptops), Gigabit-Ethernet und Multi-Display-Unterstützung reduziert sie das Kabelwirrwarr auf dem Schreibtisch. Das Modell eignet sich vor allem für Personen, die eine leistungsfähige, aber kompakte Lösung suchen.

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Optimiert für den Mac mini M4

Speziell für den Mac mini M4 entwickelt, kann die Ugreen Maxidok 10-in-1 Thunderbolt 5 Mac mini Dock nahtlos unter dem Gerät platziert werden, und sorgt für eine optimale Luftzirkulation. Unter macOS unterstützt sie nativ zwei externe Displays mit 8K@60Hz oder 6K@60Hz, ohne dass zusätzliche Treiber erforderlich sind. Weitere Features umfassen eine M.2-SSD-Erweiterung, schnelle USB-A-Ports, einen SD/microSD-4.0-Kartenleser und ein hybrides Kühlsystem mit Aluminiumkühlkörper und intelligenter Lüftersteuerung.

Alle drei Modelle sind Thunderbolt 5-zertifiziert und bieten damit eine optimale Kompatibilität mit aktuellen MacBooks, darunter auch das neu vorgestellte MacBook Pro mit M5 Max. Die 17-in-1- und 10-in-1-Varianten unterstützen unter macOS einen oder zwei 8K-Bildschirme mit 60 Hz bzw. drei 4K-Displays mit 144 Hz. „Durch die Kombination von hoher Bandbreite, starker Multi-Display-Leistung, stabiler Stromversorgung sowie professionellem Wärmemanagement positioniert Ugreen seine neue Thunderbolt-5-Dockingstation-Reihe als perfekte Lösung für professionelle Anwendungen, besonders in den Bereichen Fotografie, Videobearbeitung, 3D-Rendering und Spieleentwicklung“, heißt es vom Hersteller zu den Neuerscheinungen.

Verfügbarkeit und Preise

Die 17-in-1– und 10-in-1-Thunderbolt-5-Dockingstations sind ab sofort auf der offiziellen Ugreen-Website sowie bei Amazon zu unverbindlichen Preisempfehlungen von 459,99 Euro bzw. 299,99 Euro erhältlich. Bei Amazon lässt sich mittels eines 15- bzw. 20-Prozent-Coupons noch bis zum 29. März 2026 einiges sparen. Die Version für den Mac mini M4 wird voraussichtlich im Laufe des Frühlings auf den Markt kommen.

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