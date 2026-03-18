Ugreen Maxidok: Krasse 17-in-1 Thunderbolt-5-Dockingstation ausprobiert

Egal ob MacBook oder Mac mini: Oftmals reichen die Anschlüsse nicht aus. Wer für sein Schreibtisch-Setup noch ein potentes Dock sucht, ist beim brandneuen Ugreen Maxidok (Amazon-Link) an der richtigen Adresse. Mit Thunderbolt 5 gibt es blitzschnelle Datenübertragungen, außerdem bietet das Maxidok von Ugreen insgesamt 17 Anschlussmöglichkeiten. Ich habe die Dockingstation ausprobiert und das sind meine Erfahrungen.

Das Auspacken macht Spaß

Ugreen hat sich Apple als Vorbild genommen, denn das Auspacken des Docks ist ein Erlebnis. Der Karton öffnet sich fast von alleine, sodass man keine Fingernägel abbrechen muss. Die Box, in der das Dock verpackt ist, lässt sich aufklappen und bringt das Dock schön präsentiert zum Vorschein. Darunter befinden sich noch zwei kleinere Boxen, in denen das Netzteil, Netzkabel und weiteres Zubehör verpackt sind.

Schon der erste Eindruck überzeugt: Das Ugreen Maxidok ist hochwertig verarbeitet, wobei vor allem das Zwei-Farben-Design mit kupferfarbenen Elementen ins Auge sticht. Die exakten Abmessungen betragen 132 x 132 x 54 Millimeter, das Gewicht liegt bei 868 Gramm.

Diese Anschlüsse gibt es

Die Optik ist nicht unwichtig, doch bei einem Dock sind die inneren Werte besonders spannend. Mit insgesamt 17 Anschlüssen ist die Dockingstation wirklich bestens ausgestattet. Und diese Ports gibt es:

Auf der Vorderseite

Ein-/Aus-Schalter : Mit einem Klick lässt sich das Dock an- beziehungsweise ausschalten.

: Mit einem Klick lässt sich das Dock an- beziehungsweise ausschalten. 3x USB-C 3.2 : Jeder Anschluss bietet eine Datenübertragung von bis zu 10 Gbit/s, allerdings unterstützen nur zwei Ports eine Ladeleistung von kombiniert 60 Watt.

: Jeder Anschluss bietet eine Datenübertragung von bis zu 10 Gbit/s, allerdings unterstützen nur zwei Ports eine Ladeleistung von kombiniert 60 Watt. Audiobuchse : 3,5-mm-Eingang/-Ausgang für Mikrofone, Kopfhörer oder Lautsprecher.

: 3,5-mm-Eingang/-Ausgang für Mikrofone, Kopfhörer oder Lautsprecher. SD-Kartenleser : Für SD-Karten mit bis zu 312 MB/s.

: Für SD-Karten mit bis zu 312 MB/s. TF-Kartenleser: Unterstützt UHS-II mit bis zu 312 MB/s.

Auf der Rückseite

3x USB-A 3.2 : USB-A-Ports mit je 10 Gbit/s Geschwindigkeit für Daten.

: USB-A-Ports mit je 10 Gbit/s Geschwindigkeit für Daten. 1x Thunderbolt-5-Upstream : Anschluss für Laptop oder Mac mit einer Ladeleistung von 140 Watt.

: Anschluss für Laptop oder Mac mit einer Ladeleistung von 140 Watt. 2x Thunderbolt-5-Downstream : Für externe Festplatten oder Displays. Gleichzeitig können Geräte mit 15 Watt geladen werden.

: Für externe Festplatten oder Displays. Gleichzeitig können Geräte mit 15 Watt geladen werden. DisplayPort : Für den Anschluss von externen Monitoren mit bis zu 8K.

: Für den Anschluss von externen Monitoren mit bis zu 8K. Ethernet: Mit 2,5 Gigabit.

Auf der Unterseite

NVMe M.2: Bis zu 8 TB SSD-Speicher möglich.

Besonders spannend sind natürlich die Thunderbolt-5-Anschlüsse, da diese rasante Datenübertragungen ermöglichen. Mit Thunderbolt 5 lassen sich Dateien mit bis zu 120 Gbit/s übertragen, wenn der Standard unterstützt wird. Unter anderem sind das MacBook Pro mit M4 Pro/Max sowie M5 Pro/Max, der Mac mini mit M4 Pro und der Mac Studio mit M3 Ultra und M4 Max mit Thunderbolt 5 ausgestattet.

Displays mit 8K und 60 Hz anschließen

In meinem Test habe ich lediglich ein LG-Display mit 5K-Auflösung angeschlossen, was mit einem Kabel möglich ist und ohne Probleme funktioniert. Allerdings ist über Thunderbolt 5 auch eine Auflösung von 8K bei 60 Hz möglich. Aber auch hier gibt es Einschränkungen, da macOS die Anzeige von mehreren Displays begrenzt.

Wer 8K mit 60 Hz möchte, benötigt einen Mac mit M4 Max oder neuer. Der M4/Pro, M3 Pro/Max, M2 Pro/Max sowie der M1 Pro/Max schaffen lediglich 6K mit 60 Hz. Wer ein Display mit 4K und 240 Hz betreiben möchte, benötigt einen Mac mit M4 Max oder M5 Max. 4K mit 144 Hz ist mit dem M4 und M4 Pro möglich, während 4K mit 120 Hz mit dem M3 Pro/Max, M2 Pro/Max und M1 Pro/Max erreicht wird.

Sobald mehrere Displays angeschlossen sind, können Auflösung und Bildwiederholfrequenz variieren. Auf dieser Apple-Webseite könnt ihr nachlesen, wie viele Displays mit einem MacBook verbunden werden können.

SSD schnell nachrüsten

Die Möglichkeit, mit wenigen Handgriffen SSD-Speicher nachzurüsten, ist besonders praktisch. Wer beim Kauf seines MacBooks oder Macs auf ein teures Upgrade verzichtet hat, kann hier einfach eine SSD einstecken. Natürlich muss der passende NVMe-M.2-Speicher separat erworben werden, wobei das Dock bis zu 8 TB unterstützt.

Die intelligente Kühlung hält das Dock zwar nicht komplett kühl, allerdings ist eine Überhitzung auch bei Dauerlast ausgeschlossen.

Für wen lohnt sich das Ugreen Maxidok?

Wer ein MacBook Pro, Mac mini oder Mac Studio mit Thunderbolt-5-Unterstützung nutzt und auf schnelle Datenübertragungen angewiesen ist, bekommt mit dem Dock den perfekten Partner. Darüber hinaus lassen sich Displays mit bis zu 8K anschließen, sodass sich das Dock bestens für professionelle Setups eignet. Da Apple aktuell maximal 5K bietet, ist das Dock für das Studio Display sogar überdimensioniert.

Der Schnellzugriff auf USB-C, Kopfhörer und Kartenleser auf der Front ist besonders praktisch, da sich Daten schnell übertragen oder Geräte laden lassen. Die Anschlüsse auf der Rückseite sind hingegen für Host-Geräte, Displays und externe Speicher gedacht.

Das Ugreen Maxidok richtet sich insgesamt eher an professionelle Nutzer, die hohe Datengeschwindigkeiten im Arbeitsalltag benötigen.

Preis und Verfügbarkeit

Das leistungsstarke 17-in-1-Dock kostet regulär 459,99 Euro, aktuell reduziert sich der Preis jedoch auf 390,99 Euro. Thunderbolt-5-Zubehör ist generell teuer, allerdings lässt sich mit dem aktuellen Coupon etwas sparen.