Insta360 Mic Pro: Ansteck-Mikrofone mit E-Ink-Display

Gerade für Content Creator sind die kleinen Ansteckmikrofone, die zusammen mit einem Empfänger einfach mit dem iPhone oder einer anderen Kamera verbunden werden können, wirklich Gold wert. Was früher noch teure Technik war, ist heute absolut erschwinglich. Was die Preis-Leistung betrifft, kann ich euch beispielsweise das DJI Mic Mini 2 Bundle empfehlen. Hier bekommt ihr Ladeschale, Empfänger, zwei Mikrofone und das nötige Zubehör bereits für 99 Euro. Das ebenfalls neue Insta360 Mic Pro ist dagegen in einer ganz anderen Preisklasse unterwegs.

Stolze 329 Euro werden für das zumindest von den enthaltenen Elementen vergleichbare Produkt verlangt. Das Insta360 Mic Pro hat aber noch den einen oder anderen Trick auf Lager – und ein Highlight haben wir so bei noch keinem Produkt dieser Art gesehen. Die kleinen Ansteckmikros sind nämlich mit einem konfigurierbaren E-Ink-Display ausgestattet.

Das Display der Insta360 Mic Pro Transmitter

Über die Insta360-App könnt ihr ganz einfach beliebige Grafiken hochladen und auf dem kleinen Mini-Display anzeigen lassen. Ich denke hier sofort an Emojis oder zum Beispiel auch Firmenlogos. Die E-Ink-Technik profitiert dabei vom geringen Stromverbrauch, denn Energie wird nur beim Ändern des Bildes benötigt. Und es gibt noch weitere Vorteile, wie Insta360 erklärt: „Bei direktem Sonnenlicht, wo OLED-Bildschirme ausbleichen und unlesbar werden, bleibt E-Ink scharf und kontrastreich, ohne zu blenden. Bei Außenproduktionen, Außenaufnahmen und Live-Events ist dies ein Zuverlässigkeitsvorteil, den die Konkurrenz mit OLEDs einfach nicht bieten kann.“

Auch in Sachen Tonqualität will Insta360 Maßstäbe setzen

Das Wichtigste an einem solchen Produkt ist aber nicht die Optik, sondern definitiv die Tonqualität. Und auch hier will das Insta360 Mic Pro punkten. In jedem der beiden kleinen Transmitter sind insgesamt drei Mikrofone verbaut. „Die digitale Signalverarbeitung kombiniert ihre Eingaben dynamisch, um unterschiedliche Richtcharakteristiken zu emulieren, die du über den Empfänger oder die Insta360 App auswählen kannst“, heißt es vom Hersteller. „Im Nierenmodus wird die Tonabnahme nach vorne verlagert, ideal für Vlogging, Solo-Livestreams, ASMR und Voiceover. Der Achtermodus nimmt sowohl von vorne als auch von hinten auf und ist für Interviews und Gespräche mit zwei Personen gedacht.“

Neben einer KI-Geräuschunterdrückung gibt Insta360 auch eine 32-Bit-Float-Aufnahme als besonderes Feature an. Damit soll eine Übersteuerung vermieden werden, insbesondere wenn in einer Aufnahme stark unterschiedliche Lautstärken auftreten. „Ein Flüstern und ein plötzlicher Schrei können in derselben Aufnahme koexistieren, ohne dass eines von beiden verloren geht“, heißt es über das Insta360 Mic Pro.

Weitere Features könnt ihr im Blog von Insta360 nachlesen. Bestellen könnt ihr das neue Mikrofon-Bundle bereits bei Amazon. Und was soll ich euch sagen? Ich halte die ganze Geschichte für überaus interessant, so dass ich vielleicht sogar selbst auf den Bestellen-Knopf drücke.