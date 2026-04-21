Bacon in Zane: Neues Spiel vom „Bacon: The Game“-Entwickler landet im App Store

Ende März dieses Jahres haben wir erstmals über das neue Casual Game von Philipp Stollenmayer berichtet, „Bacon in Zane“. Der Entwickler hatte vor rund acht Jahren bereits das verrückte iOS-Game „Bacon: The Game“ im App Store veröffentlicht, das von zig Millionen Menschen heruntergeladen wurde. Es hat sogar zwischendurch einen regelrechten Hype in Taiwan ausgelöst.

Vor ein paar Wochen meldete sich Philipp Stollenmayer dann mit einer wichtigen Nachricht bei uns: Er sei kurz davor, einen Nachfolger von Bacon: The Game im deutschen App Store zu veröffentlichen. Bacon in Zane (App Store-Link) ist nun, versehen mit dem Untertitel „Ein köstliches Abenteuer“, offiziell im App Store erschienen und nimmt auf iPhones und iPads ab iOS/iPadOS 15.0 oder neuer rund 266 MB an freiem Speicherplatz ein. Das Spiel lässt sich kostenlos nutzen, kann aber zum Start in der ersten Woche zum vergünstigten Preis von 0,99 Euro dauerhaft werbefrei geschaltet werden. Später wird der In-App-Kauf dann regulär 2,99 Euro kosten.

„Bacon in Zane ist ein Spiel über einen Bacon, der durch den menschlichen Körper wandert. Meinen Bildungsauftrag nehme ich sehr ernst, denn nur die wenigsten wissen, dass alles im Körper mit nur einem Tippen gesteuert wird. Ein Tippen, das den Bacon durch den Verdauungstrakt schiebt, ein Tippen, das die Neuronen im Gehirn kontrolliert, und ein Tippen, das die Bakterien in der Darmflora laufen lässt.“

Anatomisch korrekt ist in diesem Spiel gar nichts

So berichtet Entwickler Philipp Stollenmayer über seine Neuerscheinung. Zu einem der Gimmicks im Spiel gehört ein Soundtrack aus den Körpergeräuschen des Entwicklers. Man darf gespannt sein, wie sich dieser im wahrsten Sinne des Wortes „äußert“. Ziel des Spiels ist es, alle Körperausgänge zu finden und mehr oder weniger essbare Extras freizuschalten. Auch der Freundeskreis kann zu einem Wettrennen durch den Körper herausgefordert werden.

Der Entwickler schickt aber gleich zum Start vorweg: Anatomisch korrekt ist in diesem Spiel nichts. Wer sich trotzdem an Bacon in Zane heranwagt, kann zudem an einer kleinen Challenge teilnehmen: Im Game lassen sich bis zu fünf verschiedene, sehr gut versteckte Telefonnummern finden, mit denen sich dann ein Bacon-iPhone gewinnen lässt. Alle Infos zur Schatzsuche finden sich auf einer eigenen Info-Seite des Entwicklers. Wer noch mehr Eindrücke zum verrückten Casual Game gewinnen will, kann sich abschließend das YouTube-Video zu Bacon in Zane ansehen.