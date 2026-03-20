Bacon in Zane: „Bacon – The Game“-Entwickler bringt neues Spiel in den App Store

Kaum zu glauben, aber wahr: Das verrückte iOS-Game „Bacon – The Game“ (App Store-Link) wird in diesem Jahr bereits acht Jahre alt. Das Spiel wurde von zig Millionen Menschen heruntergeladen und hat sogar zwischendurch einen Hype in Taiwan ausgelöst. Für Entwickler Philipp Stollenmayer war es daher nun an der Zeit, einmal etwas Neues zu wagen.

Mit Bacon in Zane (App Store-Link), versehen mit dem Untertitel „Ein köstliches Abenteuer“, bringt der Entwickler nun ein neues Bacon-Game in den deutschen App Store. Die Vorbestellung der App für iPhones und iPads ist bereits möglich, die Veröffentlichung soll am 21. April dieses Jahres erfolgen. Für die Installation wird rund 266 MB sowie iOS/iPadOS 15.0 oder neuer benötigt werden. Das Spiel wird bereits zum Start in deutscher Sprache verfügbar sein und kommt mit einem einzigen In-App-Kauf in Höhe von 2,99 Euro daher, mit dem sich das Spiel werbefrei schalten lässt.

„Bacon in Zane ist ein Spiel über einen Bacon, der durch den menschlichen Körper wandert. Meinen Bildungsauftrag nehme ich sehr ernst, denn nur die wenigsten wissen, dass alles im Körper mit nur einem Tippen gesteuert wird. Ein Tippen, das den Bacon durch den Verdauungstrakt schiebt, ein Tippen, das die Neuronen im Gehirn kontrolliert, und ein Tippen, das die Bakterien in der Darmflora laufen lässt.“

Fünf iPhones über versteckte Telefonnummern im Spiel gewinnen

So berichtet Entwickler Philipp Stollenmayer über seine Neuerscheinung. Zu einem der Gimmicks im Spiel gehört ein Soundtrack aus den Körpergeräuschen des Entwicklers. Man darf gespannt sein, wie sich dieser im wahrsten Sinne des Wortes „äußert“. Ziel des Spiels ist es, alle Körperausgänge zu finden und mehr oder weniger essbare Extras freizuschalten. Auch der Freundeskreis kann zu einem Wettrennen durch den Körper herausgefordert werden.

Der Entwickler schickt aber gleich zum Start vorweg: Anatomisch korrekt ist in diesem Spiel nichts. Wer sich trotzdem an Bacon in Zane heranwagt, kann zudem an einer kleinen Challenge teilnehmen: Im Game lassen sich bis zu fünf verschiedene, sehr gut versteckte Telefonnummern finden, mit denen sich dann ein Bacon-iPhone gewinnen lässt. Alle Infos zur Schatzsuche finden sich auf einer eigenen Info-Seite des Entwicklers. Wer noch mehr Eindrücke zum verrückten Casual Game gewinnen will, kann sich abschließend das YouTube-Video zu Bacon in Zane ansehen.