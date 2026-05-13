Neues Premium-Produkt von Anker: Kabellose 3-in-1-Ladestation

Es gibt ja vermutlich noch nicht genug Ladegeräte für unsere ganzen Apple‑Geräte. Anker hat sich jedenfalls mal wieder etwas Neues für seine Premium-Produktlinie Anker Prime einfallen lassen und verkauft auf Amazon ab sofort eine kabellose 3-in-1-Ladestation für iPhone, Apple Watch und AirPods. Der Preis liegt bei 139,99 Euro, Rabatte gibt es bislang nicht.

Die technische Ausstattung der Ladestation kann sich dabei durchaus sehen lassen. So verfügt die neue Anker Prime Ladestation über eine magnetische Ladefläche mit dem Qi2.2-Standard. Geräte der iPhone-Familien 16 und 17 können so mit bis zu 25 Watt drahtlos aufgeladen werden. Ältere iPhones werden mit 15 Watt Leistung geladen.

Damit es dabei nicht zu Problemen mit der Wärmeentwicklung kommt, hat Anker eine aktive Kühlung in die Ladestation integriert. Damit soll der Akku beim Laden bis zu 5 Grad kühler bleiben, was die Technik schon. Gleichzeitig ist der integrierte Lüfter mit 19 Dezibel absolut leise.

Kabel und leistungsstarkes Netzteil gehören mit zum Bundle

Neben dem iPhone können mit der zusammenklappbaren Anker Prime 3-in-1-Ladestation natürlich auch die Apple Watch und AirPods geladen werden. Sie müssen dazu einfach auf die vorgesehenen Flächen gelegt werden.

Im Lieferumfang enthalten sind neben einem 150 Zentimeter langen USB-C-Kabel auch ein 45 Watt Netzteil. Ziemlich praktisch, denn damit kann man zwischendurch auch mal andere Geräte, wie etwa ein MacBook, direkt aufladen.

Nur ein kleines Detail hat Anker leider vergessen. Die Ladestation ist zwar klappbar und kann flach zusammengelegt werden. Für Reisen hätte ich mir aber noch eine kleine Tasche gewünscht, in der man die Station zusammen mit Kabel und Netzteil verstauen kann. Ich mag es persönlich immer, alles griffbereit zu haben, wenn ich mal wieder unterwegs bin und meine sieben Sachen einpacke.