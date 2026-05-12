Anker Solix Solarbank 4 Pro offiziell vorgestellt

Es war ja schon lange ein offenes Geheimnis, nun gibt es die finale Bestätigung und alle Details. Die Anker Solix Solarbank 4 Pro wurde heute offiziell in Berlin vorgestellt. Wir schauen uns das gute Stück gerade aus der Nähe an, wollen euch aber bereits jetzt mit allen wichtigen Informationen versorgen. Der neue Balkonkraftwerk-Speicher punktet mit einer gesteigerten Leistung, mehr Kapazität und einer möglichen Aufrüstung zur kleinen PV-Anlage.

Vormerkungen zur Vorbestellung sind ab heute auf der Webseite von Anker Solix möglich. Und auch der Preis ist durchaus spannend. Die Anker Solix Solarbank 4 Pro kostet mit 1.999 Euro zwar deutlich mehr als ihr Vorgänger, bietet dafür aber auch 5 Kilowattstunden Kapazität. Das entspricht knapp 400 Euro pro Kilowattstunde. Die Solarbank 3 Pro kam hier noch auf einen Wert von rund 481 Euro pro Kilowattstunde.

Mit der Solarbank 4 BP5000-Erweiterungsbatterie gibt es zudem eine neue, 5 Kilowattstunden fassende Speicher-Erweiterung, die auch mit älteren Solarbank-Generationen kompatibel ist. Gleichzeitig kann die Solarbank 4 Pro mit den kleineren Erweiterungsbatterien BP1600 und BP2700 verwendet werden.

Anker Solix Solarbank 4 Pro mit bis zu 2.500 Watt Ausgangsleistung

Die neue Solarbank von Anker Solix kann natürlich als ganz klassisches Balkonkraftwerk mit 800 Watt Ausgangsleistung und einem Schuko-Stecker betrieben werden. Es geht aber noch mehr.

Mit der neuen PluginPower 2.0 Technik kann die Ausgangsleistung auf 2.500 Watt erhöht werden. Dazu muss von einer qualifizierten Fachkraft ein Wieland-Stecker in einem dedizierten Stromkreis installiert und die Anlage registriert werden. So kann dann aber nicht nur die normale Grundlast, sondern auch erhöhter Verbrauch von Geräten wie etwa einer Waschmaschine abgedeckt werden.

Solarleistung um 1.400 Watt erhöht

Die Solarbank 3 Pro bot bereits eine Solarleistung von bis zu 3.600 Watt, was weit über der Grenze von 2.000 Watt für Balkonkraftwerke lag. Die Anker Solix Solarbank 4 Pro geht noch einen Schritt weiter, denn es können an den 4 MPP-Trackern bis zu zwölf Solarmodule für eine maximale Eingangsleistung von 5.000 Watt angeschlossen werden.

Und auch im Inneren der Solarbank werkelt einiges an neuer Technik. Die Batterie unterstützt bis zu 10.000 Ladezyklen und damit rund 40 Prozent mehr als Großteile der Konkurrenz. „Die Zellen sind mit einem Energieoptimierer ausgestattet, der eine 100-prozentige Tiefentladung unterstützt, um die effektive Speicherkapazität zu maximieren. Das entspricht einer Lebensdauer von rund 15 Jahren“, heißt es in einer Pressemitteilung von Anker Solix.

Alle weiteren Details zur neuen Solarbank werden wir heute auf dem offiziellen Launch-Event in Berlin für euch in Erfahrung bringen – unsere ersten Eindrücke gibt es dann im Laufe der Woche in einem Video. Solltet ihr bereits konkrete Fragen haben, dann gerne ab damit in die Kommentare.