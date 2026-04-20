Anker Solix liefert neue Funktionen für die Solarbank

Meine kleine Solaranlage, bestehend aus zwei Balkonkraftwerken, darunter auch die Anker Solix Solarbank 3 E2700 Pro, läuft in diesem Monat wieder wie geschmiert. Im April habe ich erst 27 Kilowattstunden Strom vom Anbieter kaufen müssen. Nun gibt es ein spannendes neues Update für die Anker-App.

Neu hinzugekommen ist in Version 3.19.0 unter anderem eine Unterstützung für die neuen Produkte, namentlich die Solix Solarbank Max AX sowie das Smart Meter der zweiten Generation. Es gibt aber auch neue Funktionen für bestehende Geräte.

Für alle Solarbanks, auch im Zusammenspiel mit dem Power Dock, kann nun eine verbesserte Lade- und Entladekontrolle eingestellt werden. Anker verspricht eine präzisere untere Entladegrenze und eine neue obere Ladegrenze. Bisher konnte man nur die untere Grenze auf fünf oder zehn Prozent einstellen.

Ebenso gibt es eine neue Backup-Reserve, dank der sich eine Batteriereserve für Stromausfälle festlegen lässt. Diese Funktion ist laut Update-Beschreibung exklusiv für die Solarbank 3 Pro. Zudem gibt es für das Power Dock eine geplante Einspeisesteuerung, dank der die Stromeinspeisung nur zu festgelegten Zeiten erfolgt.

Aktuell werden die neuen Funktionen in der offiziellen Update-Beschreibung genannt. In der App selbst kann ich sie noch nicht entdecken. Möglicherweise werden sie in den nächsten Tagen freigeschaltet.

Wann kommt die Anker Solix Solarbank 4 E5000 Pro?

Vor knapp zwei Wochen haben wir ja erstmals über die Anker Solix Solarbank 4 E5000 Pro berichtet. Das neue Balkonkraftwerk von Anker wird vermutlich fünf Kilowattstunden Strom speichern können. Das dürfte auch bedeuten, dass das Produkt deutlich teurer wird, immerhin reden wir hier von rund der doppelten Kapazität. Als vermeintlicher Listenpreis wurden mir 2.199 Euro zugetragen – das kann ich aber noch nicht final bestätigen. Sollte ich weitere Details erfahren, lest ihr natürlich hier auf appgefahren.de davon.