Machtwechsel bei Apple: Tim Cook übergibt an John Ternus

Die Gerüchte gab es schon seit einiger Zeit, zuletzt hatte es sich aber gar nicht mehr so angehört, als hätte Tim Cook es besonders eilig, seinen Chefposten bei Apple abzugeben. Nun hat Apple offiziell angekündigt, das Tim Cook seinen Posten als Apple-Chef am 1. September 2026 offiziell an John Ternus übergeben wird. Tim Cook wird danach Aufsichtsratsvorsitzende von Apple.

In den kommenden Wochen und Monaten wird Tim Cook seine Rolle als CEO von Apple zunächst weiterführen und dabei eng mit John Ternus zusammenarbeiten, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Als Vorstandsvorsitzender wird Cook das Unternehmen in bestimmten Bereichen unterstützen, unter anderem bei der Zusammenarbeit mit politischen Entscheidungsträgern weltweit.

Tim Cook ist bereits seit 1998 ein Teil von Apple. 2011 ist er zum CEO aufgestiegen und hat dazu beigetragen, etliche neue Produkte wie etwa die Apple Watch, AirPods oder Vision Pro einzuführen. Unter Cooks Führung ist die Marktkapitalisierung von Apple von rund 350 Milliarden Dollar auf 4 Billionen Dollar gestiegen, was einem Anstieg von mehr als 1.000 Prozent entspricht.

Das sagt Tim Cook zu seinem Rücktritt

„Es war das größte Privileg meines Lebens, CEO von Apple zu sein und das Vertrauen erhalten zu haben, ein so außergewöhnliches Unternehmen zu leiten. Ich liebe Apple von ganzem Herzen und bin so dankbar, dass ich die Gelegenheit hatte, mit einem Team aus so genialen, innovativen, kreativen und zutiefst mitfühlenden Menschen zusammenzuarbeiten, die sich unermüdlich dafür eingesetzt haben, das Leben unserer Kunden zu bereichern und die besten Produkte und Dienstleistungen der Welt zu entwickeln.“

„John Ternus hat den Verstand eines Ingenieurs, die Seele eines Innovators und das Herz, mit Integrität und Ehre zu führen. Er ist ein Visionär, dessen Beiträge für Apple in den letzten 25 Jahren bereits unzählbar sind, und er ist ohne Frage die richtige Person, um Apple in die Zukunft zu führen. Ich könnte kein größeres Vertrauen in seine Fähigkeiten und seinen Charakter haben und freue mich darauf, bei diesem Übergang und in meiner neuen Rolle als Executive Chairman eng mit ihm zusammenzuarbeiten.“

Das sagt der kommende Apple-Boss John Ternus

„Ich bin zutiefst dankbar für diese Gelegenheit, Apples Mission weiterzuführen. Da ich fast meine gesamte Karriere bei Apple verbracht habe, hatte ich das Glück, unter Steve Jobs zu arbeiten und Tim Cook als meinen Mentor zu haben. Es war ein Privileg, die Produkte und Erlebnisse mitzugestalten, die die Art und Weise, wie wir mit der Welt und miteinander interagieren, so sehr verändert haben. Ich blicke voller Optimismus auf das, was wir in den kommenden Jahren erreichen können, und ich bin so glücklich zu wissen, dass die talentiertesten Menschen der Welt hier bei Apple sind und entschlossen sind, Teil von etwas zu sein, das größer ist als jeder Einzelne von uns. Ich fühle mich geehrt, diese Rolle zu übernehmen, und ich verspreche, mit den Werten und der Vision zu führen, die diesen besonderen Ort seit einem halben Jahrhundert prägen.“