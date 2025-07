Apple Pencil: Pro, USB-C und 2. Generation nochmals etwas günstiger

Apple bietet derzeit vier verschiedene Pencil-Modelle zum Kauf an. Bevor man sich für einen Apple Pencil entscheidet, muss man erst einmal klären, welcher Pencil überhaupt für das eigene iPad-Modell geeignet ist. Wer ein neueres Modell im Einsatz hat, greift zum Apple Pencil Pro oder Apple Pencil USB-C, ältere iPads sind aber nur mit dem Apple Pencil 2. Generation kompatibel.

Apple Pencil Pro: Der aktuell beste Stift

Der Apple Pencil Pro ist seit letzten Jahres erhältlich und bietet unter anderem haptisches Feedback, eine neue Druck-Geste sowie Support für Wo ist?. Während Apple weiterhin 149 Euro verlangt, könnt ihr bei Amazon für aktuell nur 113,05 Euro zugreifen – das ist der aktuell beste Preis im Internet.

Angebot Apple Pencil Pro: Fortschrittliche Tools, pixelgenaue Präzision, Neigungs und... WARUM APPLE PENCIL PRO − Der Apple Pencil Pro ist vollgepackt mit intuitiven Features für die ultimative kreative Kontrolle. So kannst du mit...

KOMPATIBILITÄT − Der Apple Pencil Pro funktioniert mit dem 13" iPad Pro (M4), 11" iPad Pro (M4), 13" iPad Air (M2), 11" iPad Air (M2) und iPad mini...

Apple Pencil USB-C: Das Mittelklassenmodell

Zum Marktstart lag der Preis bei 95 Euro, mittlerweile verlangt Apple nur noch 89 Euro im offiziellen Store. Wer noch mehr sparen möchte, greift bei Amazon zu, da der Preis auf 71,25 Euro gefallen ist.

Die USB-C-Version bietet pixelgenaue Präzision, geringe Latenz und Neigungserkennung – ideal für Skizzen, Notizen und kreatives Arbeiten. In Kombination mit einem iPad Pro mit M2-Chip wird sogar die Schwebefunktion unterstützt, mit der man noch genauer zeichnen und Elemente vor dem eigentlichen Kontakt anzeigen lassen kann.

Geladen wird der Pencil per USB-C-Kabel, der Anschluss befindet sich unter einer abnehmbaren Kappe. Kabelloses Laden ist nicht möglich, allerdings lässt sich der Stift magnetisch am iPad befestigen, um ihn sicher mitzunehmen.

Angebot Apple Pencil (USB C): Pixelgenaue Präzision, Neigungssensitivität und... WARUM APPLE PENCIL − Mit pixelgenauer Präzision, Neigungssensitivität und niedriger Latenz macht der Apple Pencil (USB C) es einfach, Notizen zu...

KOMPATIBILITÄT – Der Apple Pencil (USB C) funktioniert mit dem 13" iPad Pro (M4), 12,9" iPad Pro (3., 4., 5. und 6. Generation), 11" iPad Pro (M4),...

Apple Pencil 2. Generation: Für ältere iPads

Der Apple Pencil der zweiten Generation (Amazon-Link) ist mit dem iPad Pro 11 Zoll (ab 1. Generation) sowie dem iPad Pro 12,9 Zoll (ab 3. Generation) sowie dem iPad Air (ab 4. Generation) sowie dem iPad mini (6. Generation) kompatibel. Im Gegensatz zum ersten Apple Pencil wird er nicht mit einem Lightning-Stecker geladen, sondern einfach magnetisch an die Seite des iPads geheftet.

Der Apple Pencil 2 kommt im Gegensatz zu seinem Vorgänger in einem matten Finish daher und bietet eine flache Touch-Fläche. Per Touch-Geste kann man so zum Beispiel zwischen dem letzten Werkzeug und dem Radiergummi wechseln, weitere Einstellungen sind möglich.

Amazon verlangt für dieses Modell aktuell 89,47 Euro statt 149 Euro.

Angebot Apple Pencil (2. Generation) „Kompatibilität: iPad mini (6. Generation), iPad Pro 12,9 Zoll (3., 4. und 5. Generation), iPad Pro 11 Zoll (1., 2. und 3. Generation), iPad Air...

Apple Pencil: Welches iPad ist kompatibel?