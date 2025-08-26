appgefahren Ticker: Meldungen & Deals am 26. August (1 News)

+++ 8:08 Uhr – Apple: iOS 26 Public Beta 5 ist auch da +++
Nachdem Apple die Entwickler-Beta aktualisiert hat, steht jetzt auch die wohl finale Public Beta Version zum Download bereit. Public Beta 5 von iOS 26, iPadOS 26 und macOS 26 ist da.
Was passiert in der Apple-Welt? Unser News-Ticker verrät es euch kurz und kompakt.
Nachdem Apple die Entwickler-Beta aktualisiert hat, steht jetzt auch die wohl finale Public Beta Version zum Download bereit. Public Beta 5 von iOS 26, iPadOS 26 und macOS 26 ist da.
Anzeige