AirPods Max 2: Neues Modell wohl nicht vor 2027

Wer auf eine zweite Generation der AirPods Max wartet, muss sich wohl noch eine ganze Weile gedulden. Laut dem bekannten Apple-Insider Mark Gurman stehen die Over-Ear-Kopfhörer derzeit in einer Art Produkt-Zwickmühle.

In seinem aktuellen „Power On“-Newsletter schreibt Gurman: Die AirPods Max seien zu beliebt, um sie einfach aus dem Sortiment zu nehmen, aber nicht beliebt genug, um in die Entwicklung einer rundum neuen Version viel Zeit und Geld zu investieren. Ein klassischer Fall von „weder Fisch noch Fleisch“.


Erste Hinweise gab es schon Anfang des Jahres

Bereits Anfang 2025 hatte der Apple-Analyst Ming-Chi Kuo prognostiziert, dass die AirPods Max 2 frühestens 2027 in Serie gehen könnten. Gurmans aktuelles Update klingt nicht viel optimistischer – eher im Gegenteil. Demnach soll sich Apples Audio-Team derzeit vor allem auf die neuen AirPods-Modelle und auf die Integration von Audiotechnik in andere Apple-Produkte konzentrieren.

Nur kleine Updates statt echter Weiterentwicklung

Ein gutes Beispiel für Apples zurückhaltendes Engagement ist das kleine Update im letzten Jahr: Die AirPods Max bekamen zwar einen USB-C-Anschluss, um den neuen EU-Vorgaben gerecht zu werden, sowie ein paar neue Farben – das war es aber auch schon. Von technischen Verbesserungen oder neuen Features keine Spur.

Die Aufmerksamkeit richtet sich aktuell eher auf die AirPods Pro 3, die wohl im Herbst vorgestellt werden. Diese dürften wieder neue Funktionen mitbringen, möglicherweise mit Fokus auf Gesundheitsfeatures oder verbesserte Sprachqualität.

AirPods Max 2: Wohl erst 2027

Wer auf ein echtes Upgrade der AirPods Max hofft, wird sich wahrscheinlich bis mindestens 2027 gedulden müssen. Bis dahin heißt es: Weiterhören mit dem, was da ist – oder auf andere Marken ausweichen, wenn es schneller gehen soll. Sollte Apple seine Pläne ändern, werden wir darüber berichten.

Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

