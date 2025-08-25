Viele Apple-Fans warten schon seit geraumer Zeit auf eine neue Generation der AirPods Pro. Die In-Ears von Apple erfreuen sich großer Beliebtheit, sind mit aktuellen Straßenpreisen von rund 220 Euro aber auch nicht ganz günstig. Die mittlerweile zweite Generation der erstmals am 28. Oktober 2019 vorgestellten Kopfhörer stammt auch bereits aus dem September 2022 und hat demnach rund drei Jahre auf dem Buckel. Es wird also definitiv Zeit für eine Generalüberholung.

Wie nun der bekannte Apple-Analyst Mark Gurman in der Ausgabe seines neuesten „Power On“-Newsletters berichtet, soll Apple noch in diesem Jahr die AirPods Pro 3 veröffentlichen, die über ein ganz spezielles neues Feature verfügen sollen: Eine Herzfrequenz-Messung.

„Was die anderen Geräte von Apple angeht, so gibt es im Herbst viel Neues – auch wenn viele der neuen Produkte nur inkrementelle Upgrades sind. Es wird Updates für die Apple Watch, schnellere Vision Pro-Headsets und iPad Pros mit dem M5-Prozessor geben. Außerdem sind neue AirPods Pro-Ohrhörer zu erwarten (ich habe Anfang des Jahres berichtet, dass Apple an einem Modell mit Herzfrequenzmessung arbeitet) sowie HomePod minis und Apple TV-Set-Top-Boxen.“

So berichtet Gurman in seinem neusten Newsletter zu einer neuen AirPods Pro-Generation. Mit einer Herzfrequenzmessung in Kopfhörern ist Apple bereits vertraut: In diesem Jahr hat das Unternehmen die Powerbeats Pro 2 veröffentlicht, die ebenfalls über eine Herzfrequenzmessung in den Earbuds verfügen. Werden beide Earbuds getragen, sorgt ein optischer LED-Sensor dafür, dass mehr als 100 Mal pro Sekunde die Herzfrequenz über den Blutfluss gemessen wird.

Neben einer möglichen Herzfrequenzmessung in den AirPods Pro 3 könnten auch weitere neue Funktionen und Optimierungen wie eine verbesserte Klangqualität, eine intensivere aktive Geräuschunterdrückung, kleinere Designänderungen und mehr Einzug halten. Es ist durchaus möglich, dass die neue AirPods Pro-Generation schon im nächsten Monat während der iPhone-Keynote präsentiert werden.