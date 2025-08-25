Neu von Dreame: Aqua10 Ultra Roller und Matrix10 Ultra

Zwei neue Saug- und Wischroboter

Der Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete im Einsatz.

Auf der IFA in Berlin wird Dreame schwere Geschütze auffahren. Man hat nicht nur einen einfachen Messestand, sondern gleich eine ganze Halle gebucht – und auch Markenbotschafter Bastian Schweinsteiger wird sich zeigen. Gezeigt werden neue Technologien für die Zukunft und auch neue Produkte, das erste hat Dreame bereits jetzt präsentiert. Der neue Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete startet am 8. September.

Mit dem neuen Aqua10 Ultra Roller Complete setzt Dreame erstmals auf eine rotierende Walze anstelle der herkömmlichen Wischpads. Die Wischwalze rotiert mit 100 Umdrehungen pro Minute und wird über 12 Düsen mit Frischwasser versorgt. Gleichzeitig wird schmutziges Wasser von der Walze entfernt, so dass Dreck nicht auf dem Boden verteilt wird. Die Walze verfügt zudem über eine Abdeckung, die sich auf Teppichen automatisch schließt, um einen direkten Kontakt zu vermeiden.


Nach dem Putzen durchläuft die Walze in der Basisstation des Aqua10 Ultra Roller Complete einen Reinigungszyklus mit 100 Grad Celsius heißem Wasser, was der bisherige Bestwert auf dem Markt der Saug- und Wischroboter ist.

Die Basis-Station des Aqua10 Ultra Roller reinigt mit 100 Grad heißem Wasser.
Der Dreame Aqua10 Ultra Roller soll besonders gut wischen.

Um den Staub kümmert sich eine mit 1.000 Umdrehungen pro Minute gegenläufig rotierende Doppel-Bürste. Sie richtet Fasern auf, sorgt für mehr Flexibilität und bessere Staubaufnahme, erreicht Fugen und bekämpft hartnäckige Flecken durch dichteren, effektiveren Bodenkontakt.

Kaufen könnt ihr den Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete ab dem 8. September mit einem Einführungsrabatt von 200 Euro, so dass der Preis von 1.499 Euro auf 1.299 Euro sinkt.

Dreame hat mit dem Matrix10 Ultra ein weiteres Ass im Ärmel

Während man beim Aqua10 Ultra Roller auf eine neue Wischer-Technologie setzt, baut der neue Dreame Matrix10 Ultra auf dem bisherigen X50 Master auf. Das Highlight ist hier in der Basisstation versteckt, denn dort kommt eine Technologie zum Einsatz, die Dreame Anfang des Jahres auf der CES präsentiert hat. Der Roboter kann automatisch verschiedene Wischpads verwenden, um je nach Bodenbelag eine optimale Reinigung zu erzielen.

Details zur Verfügbarkeit und den Preisen sind leider noch nicht bekannt, auf YouTube wird der neue Dreame Matrix10 Ultra allerdings schon in einem Promo-Video gezeigt.

