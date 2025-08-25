Original iPod aus 2001 erzielt Rekordpreis bei Auktion

Ein Apple-Gerät zu kaufen, ohne es benutzen zu wollen, scheint eine gute Investitionsstrategie (gewesen) zu sein: Denn auf einer Auktion des Anbieters RR Auction erzielt ein originalverpackter iPod classic der ersten Generation aus dem Jahr 2001 vor kurzem einen Rekordpreis von 40.264 US-Dollar. Zum Launch war das Gerät damals für 399 US-Dollar erhältlich.

Im Jahr 2023 hatte ein ebenfalls noch originalverpackter iPod der ersten Generation einen Auktionspreis von 29.00 US-Dollar erzielt. Allerdings beinhaltet der jetzt erzielte Rekordpreis auch eine Käuferprovision in Höhe von 25 Prozent, die vom Auktionshaus RR Auction erhoben wird.

Der iPod, den Steve Jobs damals als Gerät anpries, das „1.000 Songs in deiner Hosentasche“ bereithalte, bescherte Apple 2001 einen der ersten Erfolge seit Ende der Neunziger Jahre, als das Unternehmen sich in der Nähe des Bankrotts bewegte.

Das konnte der erste iPod damals laut Beschreibung auf der Verpackung:

Speichert über 1.000 Songs in nahezu CD-Qualität auf einer 5-GB-Festplatte.

Bis zu 10 Stunden kontinuierliche Wiedergabe mit wiederaufladbarem Lithium-Polymer-Akku.

Tragbar mit einem Gewicht von nur 184 Gramm und einer Dicke von nur 1,98 cm, einer Breite von 6,17 cm und einer Höhe von 10,21 cm.

Synchronisiert Musik und Wiedergabelisten automatisch mit iTunes auf Ihrem Mac.

Einzigartiges Scrollrad für einfache Navigation mit einer Hand

Spielt MP3-, WAV- und AIFF-Formate ab

Sprungsicherung von bis zu 20 Minuten (ja, Minuten)

Hochauflösendes LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung

Enthält iPod, Apple-Ohrhörer, FireWire-Kabel und Netzteil

iPhone der ersten Generation erzielt noch höheren Auktionspreis

Für eine noch höhere Summe (wenn auch kein Rekord) ging bei der Auktion übrigens ein originalverpacktes iPhone der ersten Generation mit 4 GB Speicher über den Tresen: 81.989 US-Dollar erzielte das Gerät, das ursprünglich für 499 US-Dollar verkauft wurde.

Habt ihr schon einmal ein Apple-Gerät als Investitionsobjekt gekauft?